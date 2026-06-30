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Sức khỏe

Nhiều ca bệnh nặng được cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

N.Dung

(NLĐO)- Ngay những ngày đầu hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu nhiều ca bệnh nặng, người bệnh không phải chuyển lên Hà Nội.

Chỉ trong những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp cứu sống nhiều ca bệnh nặng, triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu vốn chỉ thực hiện tại bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu nhiều ca bệnh nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ can thiệp tim mạch cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đáng chú ý, chỉ trong một buổi chiều, các bác sĩ đã thực hiện thành công 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp.

Trong đó có bệnh nhân 82 tuổi mắc hội chứng mạch vành cấp, có nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp sử dụng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) phát hiện tình trạng tái hẹp trong stent cũ và điều trị bằng bóng phủ thuốc (DCB), giúp tái thông mạch mà không cần đặt thêm stent, giảm nguy cơ biến chứng.

Cùng thời điểm, một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI) và ba bệnh nhân mắc bệnh mạch vành khác cũng được can thiệp bằng IVUS, đặt stent phủ thuốc thế hệ mới, kịp thời tái lập dòng máu nuôi tim. Kết thúc ngày làm việc, cả 5 bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo PGS-TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ hệ thống DSA, IVUS và trang thiết bị hồi sức tại cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ, tương đương cơ sở Hà Nội, tạo điều kiện triển khai ngay các kỹ thuật chuyên sâu.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, cho biết việc phối hợp đa chuyên khoa cùng hệ thống thiết bị hiện đại giúp kiểm soát tốt nguy cơ, đồng thời người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến lên Hà Nội.

Không chỉ cấp cứu và can thiệp tim mạch, Khoa Phụ sản cũng vừa đón em bé đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Sản phụ 29 tuổi mang thai đủ 40 tuần, sinh con lần thứ tư, được theo dõi sát và sinh thường thành công. Đến 15 giờ 55 phút, bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

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Bé trai nặng 3,9 kg là em bé đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Cũng trong ngày đầu vận hành, lần đầu tiên kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) được triển khai tại cơ sở Ninh Bình để cấp cứu thành công bệnh nhân 63 tuổi bị ho ra máu nặng do giãn động mạch phế quản trên nền lao phổi cũ.

Sau can thiệp bằng keo sinh học, tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn, người bệnh ổn định mà không phải chuyển tuyến.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết mục tiêu của việc đầu tư và chuyển giao kỹ thuật là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Việc đưa các chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống thiết bị hiện đại về Ninh Bình sẽ giúp giảm chi phí, thời gian đi lại và áp lực chuyển tuyến, đồng thời nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh ngay tại quê nhà.

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