Thời sự

Lãnh đạo Bộ Y tế nói về thời điểm Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động

Minh Chiến

(NLĐO)- Các vướng mắc của dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đến nay cơ bản đã được giải quyết.

Chiều 4-5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã thông tin về việc đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo ông Lê Đức Luận, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình là những dự án có quy mô rất lớn, hiện đại. Trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế xử lý các tồn tại.

Trong quá trình thực hiện, từ khi thi công đến hoàn thiện công trình, phát sinh rất nhiều vướng mắc cần được xử lý dứt điểm, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật. Ông Luận dẫn chứng về việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018–2019, nên gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, việc thay đổi thiết kế bệnh viện dẫn đến phải điều chỉnh nhiều hạng mục, như phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cấp thoát nước và các vấn đề liên quan đến rác thải, môi trường.

Với thiết bị y tế, khi dự án được phê duyệt từ năm 2014-2015, ông Luận cho biết hiện nay không thể mua các thiết bị của thời điểm đó, mà phải điều chỉnh, lựa chọn các thiết bị hiện đại, phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời quy trình mua sắm cũng phải thực hiện đầy đủ theo quy định.

Thời gian qua, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành và đơn vị liên quan đã nỗ lực giải quyết các vướng mắc. Đến nay, cơ bản các khó khăn đã được tháo gỡ, chỉ còn một số hạng mục đang hoàn thiện, chủ yếu là PCCC (có điều chỉnh so với trước), hệ thống thoát nước thải và xử lý môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan, với mục tiêu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý II/2026.

Theo ông Lê Đức Luận, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong xử lý các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu; đến nay, công tác này đã cơ bản thuận lợi.

Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn dở dang như PCCC, xử lý nước thải, rác thải, làm cơ sở để cấp phép về PCCC và môi trường.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án áp dụng các cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc tạm thanh toán. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện.

Đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng, Bộ Y tế cũng cho phép tạm ứng ở mức cao hơn quy định (30%), có thể lên tới 50% theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ nguồn lực thi công dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng "chốt" thời điểm vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động trong quý II.

