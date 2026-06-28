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Sức khỏe

Hai bệnh nhân đột quỵ thoát nguy kịch nhờ đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 kịp thời

D.Thu

(NLĐO) - Hai bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu, tái thông mạch thành công tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nhờ đến viện trong "thời gian vàng".

Bệnh viện Bạch Mai ngày 27-6 cho biết ngay trong ngày thứ hai đi vào hoạt động, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình) đã cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp (đột quỵ) bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại.

Hai bệnh nhân đột quỵ thoát nguy kịch nhờ đến viện kịp thời - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra phản xạ của bệnh nhân đột quỵ sau can thiệp. Ảnh: Thế Anh

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 72 tuổi, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình. Người bệnh đột ngột nói khó, liệt nửa người và được gia đình đưa đến cấp cứu.

Bác sĩ Vương Xuân Trung, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cho biết ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã kích hoạt quy trình báo động đột quỵ. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa trái.

Người bệnh được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ sau 25 phút nhập viện, thuốc đã được sử dụng. Đến phút thứ 40, ê-kíp phối hợp với Trung tâm Điện quang can thiệp tiến hành lấy huyết khối cơ học.

"Sau can thiệp, người bệnh cải thiện rõ rệt về thần kinh, giảm liệt và giảm tình trạng thất ngôn so với thời điểm nhập viện" - bác sĩ Trung cho biết.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 65 tuổi, trú tại Liêm Hà, Ninh Bình. Sau khi ngủ dậy, người bệnh xuất hiện nói khó, yếu nửa người và được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bệnh nhân được xác định bị đột quỵ khi thức giấc, nhồi máu bán cầu phải và vẫn còn chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc. Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ tiến triển tích cực.

Theo bác sĩ Trung, cả hai bệnh nhân đều là người địa phương và được đưa đến bệnh viện rất sớm sau khi xuất hiện triệu chứng.

"Trong điều trị đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Người bệnh đến viện sớm giúp chúng tôi có đủ thời gian đánh giá, lựa chọn phương pháp điều trị và triển khai tái thông mạch trong "thời gian vàng" - yếu tố quyết định khả năng hồi phục" - bác sĩ Trung nói.

Theo GS-TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, kết quả điều trị hai bệnh nhân cho thấy quy trình cấp cứu đột quỵ tại cơ sở Ninh Bình đã được triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.

Việc truyền thuốc tiêu sợi huyết sau 25 phút và chọc mạch lấy huyết khối sau 40 phút là những mốc thời gian rất tích cực, phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp và hồi sức.

Hai bệnh nhân đột quỵ thoát nguy kịch nhờ đến viện kịp thời - Ảnh 2.

Các bác sĩ kịp thời cấp cứu ca đột quỵ

Đánh giá về những ca cấp cứu đầu tiên tại cơ sở mới, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết với hai bệnh nhân được điều trị thành công ngay trong những ngày đầu vận hành cho thấy các chuyên khoa mũi nhọn như đột quỵ, tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh đã hoạt động đồng bộ tại cơ sở Ninh Bình.

Việc rút ngắn quãng đường đến bệnh viện giúp nhiều bệnh nhân được điều trị ngay trong "thời gian vàng", từ đó giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống sau đột quỵ.

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