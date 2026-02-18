HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhiều cơ sở bán pháo hoa trên mạng dịp Tết bị "tuýt còi"

CA LINH

(NLĐO) - Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ được phép kinh doanh pháo hoa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 18-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh pháo hoa khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu sử dụng pháo hoa tăng cao vào dịp lễ, Tết, một số cá nhân, hộ kinh doanh đã đăng tải thông tin rao bán pháo hoa trên mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử và tổ chức buôn bán trực tiếp tại cơ sở kinh doanh khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý bắt buộc.

Vĩnh Long xử lý nhiều cơ sở bán pháo hoa vi phạm dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Đoàn công tác kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh gồm: hộ kinh doanh T.P (xã Quới Thiện) do Đ.T.K.C làm chủ hộ; hộ kinh doanh T. (phường Trà Vinh) do N.T.A làm chủ hộ; điểm kinh doanh tại xã Càng Long do N.T.B.T làm chủ.

Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh đều có hành vi kinh doanh hàng hóa là pháo hoa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm gồm 40 giàn phun viên, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh trái quy định, cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ được phép kinh doanh pháo hoa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, trong đó phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và thực hiện việc mua bán từ các đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

