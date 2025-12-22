Chiều 22-12 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Tiêu

Phát biểu tại buổi gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW nhằm đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp cho giai đoạn mới.

Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 25-12 tại Hà Nội với khoảng 320 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, các hội đoàn và đại biểu kiều bào. Đặc biệt, có sự tham dự của 20 đại biểu kiều bào tiêu biểu từng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Nghị quyết số 36-NQ/TW là văn kiện chiến lược đầu tiên về công tác NVNONN, trở thành kim chỉ nam cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hơn hai thập kỷ. Nghị quyết khẳng định quan điểm nhất quán: NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Dương Tiêu



Đến nay, Ủy ban đã tiếp nhận 60 báo cáo tổng kết, 20 tham luận chuyên đề và 180 đề xuất từ các ban, bộ, ngành, địa phương; tổng hợp ý kiến của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo để đánh giá toàn diện công tác NVNONN, làm cơ sở đề xuất chính sách cho thời gian tới.

Sau hơn 20 năm triển khai Nghị quyết, cộng đồng NVNONN đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Từ 2,7 triệu người năm 2004 tại gần 90 quốc gia, hiện có gần 6,5 triệu người Việt sinh sống ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% tại các nước phát triển. Vị thế và vai trò của cộng đồng NVNONN ngày càng được công nhận tại nước sở tại và trên trường quốc tế. Quan hệ gắn bó giữa đồng bào ở nước ngoài với trong nước ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Tư duy về công tác NVNONN cũng chuyển biến tích cực - từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ và phục vụ. Hệ thống pháp luật được điều chỉnh để bảo vệ quyền lợi của kiều bào, như Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi đã nới lỏng điều kiện nhập, trở lại quốc tịch; cùng với nhiều luật khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào.

Đảng, Nhà nước cũng khuyến khích kiều bào tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách lớn. Đến nay, đã có hơn 2.000 lượt ý kiến kiều bào từ khắp các châu lục gửi về đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng đồng hành cùng đất nước.

Đặc biệt, công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nhất là tiếng Việt, đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngoài việc biên soạn giáo trình phù hợp, đã triển khai các lớp dạy trực tuyến cho giáo viên kiều bào, xây dựng Tủ sách tiếng Việt, tổ chức Ngày Tôn vinh tiếng Việt (8-9), và các cuộc thi sứ giả tiếng Việt nhằm lan tỏa phong trào học và yêu tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực của những người làm công tác NVNONN. Điều này tiếp tục khẳng định rõ: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.