Quốc tế

Diễn biến đáng lo ở Trung Đông

ANH THƯ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai nhận trách nhiệm về vụ không kích nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha - Qatar

Cuộc không kích ngày 9-9 của Israel với mục tiêu là nhóm vũ trang Hamas trên lãnh thổ Qatar, một đồng minh của Mỹ, đánh dấu bước leo thang gây lo ngại và đe dọa phá vỡ tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Phản ứng sau vụ tấn công, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tuyên bố vai trò trung gian hòa giải là một phần bản sắc của Qatar nên không có gì có thể ngăn cản vai trò đó. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục làm trung gian cho tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, ông Abdulrahman al-Thani không cho rằng các cuộc đàm phán hiện tại còn khả thi sau cuộc tấn công của Israel. 

Dù vậy, nhà lãnh đạo này không khẳng định Qatar sẽ chấm dứt vai trò trung gian, mà nhấn mạnh "sẽ làm tất cả những gì có thể" để chấm dứt cuộc xung đột này.

Diễn biến đáng lo ở Trung Đông- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Doha - Qatar ngày 9-9, được cho là do cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Cuộc tấn công nói trên của Israel nhằm vào giới lãnh đạo của Hamas ở thủ đô Doha - Qatar. Nó xảy ra vào thời điểm các thủ lĩnh nhóm này đang nhóm họp để xem xét đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Hamas cho biết các lãnh đạo cấp cao của họ sống sót sau vụ tấn công nhưng 5 thành viên cấp thấp hơn đã thiệt mạng. 

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết một thành viên của Lực lượng An ninh Nội địa cũng thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Thủ tướng Qatar nhấn mạnh rằng nước này có quyền đáp trả cuộc tấn công của Israel và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để làm thế.

Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ đang là các nhà trung gian hòa giải quan trọng giữa Israel và Hamas trong cuộc xung đột đang tàn phá Dải Gaza. Ai Cập gọi vụ không kích là cuộc tấn công trực diện vào chủ quyền của Qatar, hơn nữa, lại nhắm vào những nhân vật đang nhóm họp để thảo luận về cách thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đáng chú ý, Mỹ xác nhận Israel đã thông báo cho Washington trước khi tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng đây là "một sự cố đáng tiếc", không giúp ích cho tiến trình hòa bình trong khu vực. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cũng cho biết ông Donald Trump đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nêu rõ quan điểm cùng những lo ngại của mình. 

Các đồng minh chủ chốt khác của Mỹ tại vùng Vịnh, gồm Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã chỉ trích hành động của Israel và cam kết ủng hộ Qatar.

Khác với những chiến dịch quân sự trước đây của Israel nhằm vào các mục tiêu ở nước ngoài, Thủ tướng Netanyahu lần này nhanh chóng công khai nhận trách nhiệm về vụ không kích. 

Ông cho biết quyết định tấn công được đưa ra ngày 8-9, sau một vụ xả súng ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng và một vụ tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở Dải Gaza khiến 4 binh sĩ tử vong. 

Tin liên quan

Israel tấn công vào Qatar, ông Donald Trump “trở tay không kịp”?

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump "không hài lòng " về cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của Hamas ở Qatar.

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel

(NLĐO) – Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Doha hoàn toàn do Israel thực hiện.

Nóng: Israel tuyên bố tấn công lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar lên án

(NLĐO) - Israel nói đã nhắm vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, hành động bị Qatar chỉ trích là vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

