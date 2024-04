Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương sáng đèn xuyên lễ

Ngày 30-4, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin, dịp lễ 30-4 và 1-5, tại "thủ phủ công nghiệp" vẫn có 25 doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, với tổng số 10.844 lao động tham gia làm việc.

Theo đó, ngày 30-4 có 7.131 lao động đi làm, ngày 1-5 có 3.713 người. Ngành nghề có tỉ lệ người lao động đi làm cao là dệt may, da giày, điện tử.

Có 25 doanh nghiệp ở Bình Dương cho công nhân làm việc xuyên lễ

Theo ông Phạm Văn Tuyên, những doanh nghiệp đăng ký làm ngày nghỉ lễ nhằm đảm bảo kịp tiến độ đơn hàng, sau thời gian dài bị biến động đơn hàng do đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế.

Ông Tuyên cho biết tình hình thị trường lao động của tỉnh được dự báo vẫn còn khó khăn, song đã có những tín hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu năm 2024.

Nhu cầu tuyển dụng tăng cường của các doanh nghiệp là rất lớn, trong đó dự kiến nhu cầu của tỉnh cho năm 2024 là từ 60.000 đến 80.000 lao động.

Một số lĩnh vực may mặc, may balo túi xách, may sofa, điện tử, gỗ, giày, nhựa, in, ngũ kim,…đang cần nhiều lao động, tạo cơ hội việc làm cho lao động phổ thông.

"Trước tình hình nhu cầu tuyển dụng đang khởi sắc, nguồn cung tại tỉnh Bình Dương có nguy cơ thiếu hụt"- ông Tuyên nói.