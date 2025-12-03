HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều đống rác to nằm la liệt trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Tin-ảnh-clip: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Áo quần, vải vóc, mút xốp, nệm, đồ dùng gia đình hư hỏng, xác tủ lạnh, bồn cầu... chất thành những đống rác lớn trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Trưa 3-12, ghi nhận tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hạnh Thông - trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM trước đây), xuất hiện nhiều đống rác to, kéo dài.

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 1.

Rác ngập tràn trên đường Phạm Văn Đồng

Những đống rác nằm dọc theo làn đường dành cho ô tô, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan. 

Rác được vứt bỏ tại đây với đủ loại: áo quần, vải, mút xốp, nệm, đồ dùng gia đình đã hư hỏng. Đặc biệt, còn có cả xác tủ lạnh, bồn cầu... 

Rác ngập tràn trên đường Phạm Văn Đồng trong trưa 3-12

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 2.
Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 3.

Nhiều đống rác to xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng

Ông Nguyễn Tiến Dũng (người dân sống trên tuyến đường Phạm Văn Đồng) cho biết tình trạng rác bị vứt bỏ tại đây thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. 

"Ban ngày thì không thấy ai mang rác đến bỏ, nhưng chỉ sau một đêm là thấy rác bị vứt tại đây rất nhiều" - ông Dũng nói.

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 4.

Một đống rác to, kéo dài

Theo ông Dũng, người dân sống dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ mang rác bỏ trên phần vỉa hè trước nhà, sau đó có lực lượng đi thu gom. Còn số rác nằm trên làn đường ô tô có thể do một số đối tượng ở nơi khác mang đến đây vứt bỏ vào đêm khuya hoặc sáng sớm.

TIN LIÊN QUAN

"Mong lực lượng chức năng sớm có giải pháp để xử lý những đối tượng thiếu ý thức, trả lại vệ sinh, mỹ quan cho tuyến đường này" - ông Dũng nói.

Đường Phạm Văn Đồng với 12 làn xe, dài gần 14km, bắt đầu từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (thuộc quận Gò Vấp trước đây) đến nút giao Linh Xuân (thuộc TP Thủ Đức trước đây). 

Người dân nói về tình trạng rác thải ngập tràn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 5.

Bồn cầu bị vứt bỏ trên đường Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông từ sân bay Tân Sơn Nhất, các quận cũ như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP Thủ Đức của TPHCM với các tỉnh Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ). Tuyến đường này góp phần rất lớn trong việc giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian đi lại cho hướng Đông Bắc TPHCM.

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 6.

Rác chất thành đống

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 7.

Xác tủ lạnh bị vứt trên đường Phạm Văn Đồng

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 8.

Nệm, mút xốp bị vứt trên đường

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 9.
Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 10.
Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 11.
Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 12.

Đường Phạm Văn Đồng vào trưa 3-12

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 13.

Rác nằm la liệt trên đường Phạm Văn Đồng

Ám ảnh những đống rác to trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM - Ảnh 14.

Rác chất thành đống trên đường Phạm Văn Đồng

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

VWS triển lãm mô hình xử lý rác hiện đại, người dân TP HCM hào hứng tham quan tìm hiểu quy trình phân loại, xử lý và tái chế rác

Khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp

Không còn bị xem là rác thải gây ô nhiễm môi trường, các phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành "mỏ vàng" cho các dự án khởi nghiệp

Giải quyết thách thức vận chuyển rác thải

Trước việc bãi rác Đa Phước sẽ chỉ mở cửa trong thời gian giới hạn, nhiều giải pháp đã được tính tới

