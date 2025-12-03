Nhiều đống rác to nằm la liệt trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Trưa 3-12, ghi nhận tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hạnh Thông - trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM trước đây), xuất hiện nhiều đống rác to, kéo dài.

Rác ngập tràn trên đường Phạm Văn Đồng

Những đống rác nằm dọc theo làn đường dành cho ô tô, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan.

Rác được vứt bỏ tại đây với đủ loại: áo quần, vải, mút xốp, nệm, đồ dùng gia đình đã hư hỏng. Đặc biệt, còn có cả xác tủ lạnh, bồn cầu...

Rác ngập tràn trên đường Phạm Văn Đồng trong trưa 3-12

Nhiều đống rác to xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng

Ông Nguyễn Tiến Dũng (người dân sống trên tuyến đường Phạm Văn Đồng) cho biết tình trạng rác bị vứt bỏ tại đây thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây.

"Ban ngày thì không thấy ai mang rác đến bỏ, nhưng chỉ sau một đêm là thấy rác bị vứt tại đây rất nhiều" - ông Dũng nói.

Một đống rác to, kéo dài

Theo ông Dũng, người dân sống dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ mang rác bỏ trên phần vỉa hè trước nhà, sau đó có lực lượng đi thu gom. Còn số rác nằm trên làn đường ô tô có thể do một số đối tượng ở nơi khác mang đến đây vứt bỏ vào đêm khuya hoặc sáng sớm.

"Mong lực lượng chức năng sớm có giải pháp để xử lý những đối tượng thiếu ý thức, trả lại vệ sinh, mỹ quan cho tuyến đường này" - ông Dũng nói.

Đường Phạm Văn Đồng với 12 làn xe, dài gần 14km, bắt đầu từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (thuộc quận Gò Vấp trước đây) đến nút giao Linh Xuân (thuộc TP Thủ Đức trước đây).

Người dân nói về tình trạng rác thải ngập tràn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng

Bồn cầu bị vứt bỏ trên đường Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông từ sân bay Tân Sơn Nhất, các quận cũ như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP Thủ Đức của TPHCM với các tỉnh Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ). Tuyến đường này góp phần rất lớn trong việc giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian đi lại cho hướng Đông Bắc TPHCM.

Rác chất thành đống

Xác tủ lạnh bị vứt trên đường Phạm Văn Đồng

Nệm, mút xốp bị vứt trên đường

Đường Phạm Văn Đồng vào trưa 3-12

Rác nằm la liệt trên đường Phạm Văn Đồng