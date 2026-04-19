Thời sự

Thi công trở lại, vì sao nhà thầu cầu Vỹ Dạ vẫn bị chấm dứt hợp đồng?

Quang Nhật

(NLĐO) - Dù bố trí nhân lực thi công trở lại nhưng nhà thầu công trình mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý vẫn bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng.

Ngày 19-4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại I (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban QLDA) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình số 28/2021/HĐXL ngày 4-6-2021 đối với Công ty CP 479 Hòa Bình, đơn vị thi công gói thầu số 28 (HU-CW07) gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường 100m nối khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý).

Cầu Vỹ Dạ - một hợp phần trong gói thầu số 28

Cùng với hợp đồng chính, toàn bộ 9 phụ lục hợp đồng ký từ năm 2024 đến đầu năm 2026 giữa Ban QLDA và Công ty CP 479 Hòa Bình cũng bị chấm dứt kể từ ngày 13-4. 

Công ty CP 479 Hòa Bình có trụ sở ở tỉnh Nghệ An, là nhà thầu được giao thi công gói thầu với giá trị xây lắp hơn 114,1 tỉ đồng. 

Tính đến ngày 31-3-2026, giá trị giải ngân lũy kế đạt gần 79,8 tỉ đồng, tương đương 69,93% giá trị xây lắp. 

Ban QLDA khẳng định: Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi không có trong kế hoạch thi công và chưa được sự cho phép của Giám đốc Ban QLDA.

Vào thời điểm trước khi Ban QLDA ra quyết định chấm dứt hợp đồng vài ngày, nhà thầu này đã huy động nhân công đến thi công các hạng mục ở cầu Vỹ Dạ cũng như cầu qua sông Như Ý. Trong đó ở cầu Như Ý đang hoàn thành phần móng để lắp ráp lan can bộ hành. 

Cầu Vỹ Dạ làm mãi không xong.

Theo Ban QLDA, đến nay, gói thầu số 28 không đạt tiến độ theo hợp đồng và các cam kết đã ký kết. 

Chủ đầu tư đã ban hành 12 công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công và 4 công văn cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn không thực hiện đúng các cam kết tại các cuộc họp vào các ngày 15-11-2025, 9-1 và 27-2.

Dầm cầu Vỹ Dạ đang đúc nửa chừng.

Ngày 5-3, Ban QLDA tiếp tục ban hành công văn số 126/CV-BQLDA cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, đến ngày 15-3, nhà thầu vẫn không đáp ứng tiến độ cam kết, không chứng minh được việc tăng tốc thi công.

Trước khi có quyết định chấm dứt hợp đồng, nhà thầu này huy động nhân lực đến thi công hạng mục lan can cầu Như Ý. Động thái này được triển khai sau thời gian dài nhà thầu vắng bóng công trường.

Ngoài ra, từ ngày 17-1 đến 20-3, Công ty CP 479 Hòa Bình không huy động nhân công, vật tư để thi công phần cầu, đúc dầm T33 tại hạng mục cầu Vỹ Dạ cũng như các hạng mục lề bộ hành, lan can, biển báo tại cầu Như Ý.

Ban QLDA xác định doanh nghiệp này đã bỏ dở công trình cầu Như Ý và cầu Vỹ Dạ, không huy động đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và không còn khả năng hoàn thành hợp đồng.

Căn cứ các điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là khoản 67.2 về vi phạm tiến độ nghiêm trọng và khoản 15.1 về nghĩa vụ huy động nhân sự, thiết bị thi công; đồng thời căn cứ Khoản 23, Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA xác định nhà thầu đã vi phạm ở mức phải chấm dứt hợp đồng.

Ngày 26-3-2026, UBND TP Huế cũng đã có Công văn số 4255/UBND-XD thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu này.

Khối lượng công việc còn dang dở tại công trường sẽ được xử lý theo các quy định của hợp đồng thi công xây dựng công trình số 28/2021/HĐXL.

Động thái bất ngờ của nhà thầu tại Huế sau khi bị đề xuất chấm dứt hợp đồng

Động thái bất ngờ của nhà thầu tại Huế sau khi bị đề xuất chấm dứt hợp đồng

(NLĐO) - Chủ đầu tư đã có văn bản xin ý kiến xin chấm dứt hợp đồng thi công vì chậm trễ. Nhà thầu đã có ngay động thái khi triển khai nhân lực đến công trường.

Nhà thầu "kì lạ" ở Huế bị đề nghị chấm dứt hợp đồng sau 16 lần nhận cảnh báo

(NLĐO) - Chủ đầu tư đã có 16 lần cảnh báo tiến độ nhưng vẫn thi công chây ì, từ sau Tết đến nay vắng bóng công nhân nên nhà thầu bị đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Khó hiểu trước việc "đủng đỉnh" của 1 nhà thầu thi công công trình quan trọng ở Huế

(NLĐO) - Sau khi bị phạt 1,5 tỉ đồng vì chậm tiến độ, nhà thầu vẫn thi công đủng đỉnh, nhiều hạng mục cam kết tiến độ theo mốc thời gian vẫn không triển khai.

