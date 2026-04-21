Từng bị “bắt quả tang” thảm nhựa khi trời mưa, nhà thầu lại xin tạm dừng thi công

Q.Nhật

(NLĐO) - Nhà thầu từng bị "bắt quả tang" thảm nhựa mặt đường lúc trời mưa nay có kiến nghị mới gửi chủ đầu tư xin tạm dừng thi công.

Ngày 21-4, ông Bùi Minh Quốc Khương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vẫn đang triển khai thi công gói thầu số 4 thuộc dự án sửa chữa Quốc lộ 49B qua địa bàn TP Huế, trong khi chờ ý kiến từ cơ quan chức năng về đề xuất xin tạm dừng thi công.

Trước đó, ngày 8-4, ông Khương đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng TP Huế đề nghị cho phép tạm dừng thi công dự án do giá nhiên, vật liệu tăng cao trong quá trình thực hiện gói thầu.

Nhà thầu Thừa Thiên Huế xin tạm dừng thi công vì giá vật liệu tăng - Ảnh 1.

Vào trưa 9-1, nhà thầu tiến hành thảm nhựa mặc dù trời đổ mưa, vì vậy phải tăng thời gian bảo hành đoạn thảm nhựa thêm một năm.

Theo phụ lục hợp đồng ký ngày 3-2, thời gian hoàn thành dự án dự kiến đến hết ngày 30-8, chưa tính thời gian tạm dừng do các trường hợp bất khả kháng. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện khoảng 63% giá trị toàn bộ công trình.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu và hàng loạt nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh. Theo thống kê của nhà thầu, có 10 loại nhiên - vật liệu chủ yếu như nhựa đường, xăng, dầu diesel, cấp phối đá dăm, đá 1x2, đá 2x4, cát, ống cống ly tâm… tăng từ 11% đến 165% so với thời điểm ký hợp đồng.

Nhà thầu là Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế thảm nhựa đoạn ở Km4+500 đến Km4+800, tuyến Quốc lộ 49B (gói thầu số 4) lúc trời mưa.

Doanh nghiệp cho rằng đây là yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát và không thể lường trước hợp lý khi lập hồ sơ dự thầu cũng như ký kết hợp đồng.

Vì vậy, Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên - Huế đề nghị Sở Xây dựng TP Huế cho phép tạm dừng thi công gói thầu số 4 kể từ ngày 8-4 để chờ giá vật liệu hạ nhiệt; đồng thời xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện, chấp thuận điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc và một số nội dung liên quan trong hợp đồng xây dựng.

Nhà thầu viện dẫn khoản 2, Điều 51 Nghị định 37/2015 về trường hợp bất khả kháng để đề xuất tháo gỡ khó khăn, nhằm có thể tiếp tục triển khai phần việc còn lại.

Gói thầu số 4 là dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, gia cố taluy nền đường và hệ thống an toàn giao thông tại nhiều đoạn trên Quốc lộ 49B, gồm các vị trí từ Km 3+600 đến Km 33+000, Km 38+350 đến Km 39+700, Km 58+000 đến Km 60+300, cùng hạng mục sửa chữa, gia cố lề đường và hệ thống báo hiệu tại khu vực cổng các trường học từ Km 5 đến Km 39. Hợp đồng gói thầu này được ký kết vào ngày 4-6-2025.

Trước đó, trưa 9-1, khi nhà thầu này tiến hành thảm nhựa một làn đường tại đoạn Km4+500 đến Km4+800, tuyến Quốc lộ 49B (gói thầu số 4) qua phường Phong Dinh, công trình bất ngờ gặp mưa. 

Sở Xây dựng TP Huế đã yêu cầu nhà thầu phải nâng thời gian bảo hành đối với đoạn thảm nhựa gặp mưa này lên 3 năm, thay vì 2 năm như hợp đồng ban đầu.

