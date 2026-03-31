Kinh tế

Nhiều du khách hủy phòng, hủy tour vì giá vé máy bay tăng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung nhiên liệu hạn chế đã đẩy chi phí vận chuyển lên mức cao, kéo theo giá tour và dịch vụ nghỉ dưỡng tăng.

Ngày 31-3, phát biểu tại tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng Sun Group, cho biết hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn trên cả nước đã ghi nhận tình trạng khách hoãn hoặc hủy đặt phòng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá vé máy bay tăng cao, cùng với việc các hãng hàng không điều chỉnh, cắt giảm chuyến bay.

- Ảnh 1.

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp nên cũng đang "cú sốc kép" nằm ngoài kịch bản kinh doanh dự kiến của nhiều doanh nghiệp

Theo bà Nguyện, hiện chưa thể thống kê đầy đủ mức độ ảnh hưởng do phần lớn khách hàng vẫn đang theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tình hình địa chính trị trước khi đưa ra quyết định. Với hệ thống khu vui chơi Sun World, việc đánh giá thiệt hại cũng gặp khó do đặc thù khách thường mua vé sát ngày.

Giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung nhiên liệu hạn chế đã đẩy chi phí vận chuyển lên mức cao, kéo theo giá tour và dịch vụ nghỉ dưỡng tăng. Điều này làm gia tăng nguy cơ sụt giảm lượng khách, đặc biệt trong bối cảnh các dịp cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 và mùa hè 2026 đang đến gần.

Để ứng phó, Sun Group cho biết đang siết chặt kiểm soát chi phí vận hành nhưng vẫn duy trì chất lượng dịch vụ. Đồng thời, doanh nghiệp theo dõi sát dữ liệu đặt phòng, phối hợp với đối tác để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng phân khúc, tập trung vào thị trường nội địa và các thị trường gần như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, đồng thời tăng cường truyền thông về điểm đến an toàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc phát triển thị trường Vinpearl, cho biết doanh nghiệp chưa có chủ trương tăng giá trong giai đoạn hiện nay. Thay vào đó, Vinpearl tiếp tục phát triển các gói combo tích hợp lưu trú, vui chơi, ẩm thực và giải trí, hướng tới khách gia đình và khách quốc tế.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, đơn vị lữ hành và các nền tảng đại lý du lịch trực tuyến (OTA) để xây dựng các sản phẩm trọn gói có tính cạnh tranh cao. Mục tiêu là duy trì sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời giữ mặt bằng giá du lịch ở mức hợp lý trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo ông Hải, việc ổn định chi phí đầu vào cho các lĩnh vực hàng không, vận tải và du lịch là yếu tố then chốt để duy trì sức cầu. Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt là các đường bay ngắn và đường bay thẳng tới các thị trường trọng điểm, sẽ góp phần giảm chi phí tiếp cận điểm đến, qua đó hỗ trợ ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng.

Tin liên quan

Từ ngày 1-4, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cắt giảm những đường bay nào?

(NLĐO)- Nhiên liệu bay khan hiếm, giá tăng vọt khiến từ tháng 4-2026, các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tái cơ cấu mạng bay, tối ưu đội máy bay

Giá nhiên liệu Jet A-1 tăng mạnh, hãng hàng không nói về việc tăng giá vé máy bay

(NLĐO)- Giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng mạnh thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng bay.

Cục Hàng không yêu cầu siết chấp hành quy định về giá

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc tăng cường chấp hành quy định của pháp luật về giá.

