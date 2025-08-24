Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa hướng về cộng đồng

Chiều 24-8, tại Hội trường UBND phường An Lạc, TP HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị – xã hội phường An Lạc phối hợp cùng Ngân hàng phát triển TP HCM- phòng giao dịch Tây Sài Gòn (HDBank Tây Sài Gòn) tổ chức chương trình thiện nguyện "Chắp cánh yêu thương".

Các em học sinh tham gia trò chơi tại chương trình "Chắp cánh yêu thương"

Tại chương trình, 200 người dân, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó, học giỏi đã có những phút giây thư giãn trong các trò chơi vận động, nhận phần thưởng và được ban tổ chức tặng quà.

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng.

Ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ phường An Lạc, Chủ tịch Công Đoàn phường - cho biết mục đích của chương trình là nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lạc vừa qua.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tặng của Chương trình "Chắp cánh yêu thương"

Đến tham gia chương trình và được nhận quà, bà Đỗ Thị Mỹ (ngụ tại Khu phố 19, phường An Lạc), rất vui. Bà Mỹ nay đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, lại đang chăm sóc anh trai bị bệnh tâm thần nên không thể đi làm.

Để có chi phí sinh hoạt, bà ngăn căn nhà nhỏ cha mẹ để lại để cho thuê một phần, kiếm 3 triệu đồng/tháng. Với khoản tiền đó, cuộc sống anh em bà Mỹ rất vất vả. Bà rất vui khi được chính quyền quan tâm, tặng quà.

Trưa cùng ngày, Chương trình "Bữa cơm nghiệp đoàn" do Công đoàn phường Bình Trị Đông, TP HCM phối hợp cùng Công đoàn cơ sở nghiệp đoàn xe ôm công nghệ phường tổ chức đã diễn ra tại Điểm dừng chân số 44 Liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông.

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quây quần bên "Bữa cơm nghiệp đoàn"

Tại chương trình, 100 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ có hoàn cảnh khó khăn đã cùng thưởng thức bữa ăn có trị giá 70.000/suất, với các món ăn như thịt kho hột vịt, sườn kho, cá chiên, phá lấu, canh xương hầm… Ngoài ra, các đoàn viên còn được nhận quà trị giá 50.000 đồng/phần. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 13 triệu đồng, từ nguồn do ban tổ chức vận động.

Các em học sinh, sinh viên hiếu học nhận xe đạp và kinh phí học tập do Ủy ban MTTQ phường An Đông trao tặng

Tại phường An Đông, TP HCM, Ủy ban MTTQ phường cũng đã tổ chức chương trình "An Đông nghĩa tình".

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ phường đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường An Đông; ra mắt Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng; ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy Quân sự, Ban chỉ huy Công An phường về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và công tác Quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Ủy ban MTTQ phường An Đông trao tặng

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ phường An Đông trao tặng phương tiện và kinh phí hỗ trợ học tập cho 30 học sinh, sinh viên hiếu học và 80 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 80 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân tham gia chương trình còn được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động như: Diễu hành xe đạp chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, tư vấn sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, tư vấn pháp luật cộng đồng, giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, nhận áo dài 0 đồng tại gian hàng "Áo dài yêu thương", cắt tóc miễn phí, hội thu chương trình "Nụ cười Hồng"...