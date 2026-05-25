Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Quang Nhật

(NLĐO) - Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 vào tháng 6 hứa hẹn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và trong nước, trong đó có ca sĩ MONO.

Ngày 25-5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 đã tổ chức họp báo công bố tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026. Theo đó, tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-6 đến 18-6, được kỳ vọng là điểm nhấn bùng nổ của lễ hội mùa Hạ, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đẳng cấp đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Ca sĩ MONO biểu diễn tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 là sự kết nối ngẫu nhiên - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, chủ trì buổi họp báo.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết năm nay, ban tổ chức lựa chọn sân khấu bờ sông Hương - trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế làm tâm điểm kết nối. Định hướng của tuần lễ là hình thành một không gian âm nhạc đương đại mới mẻ, sáng tạo và nhân văn, mang đến làn gió mới. Với thiết kế mở, chương trình hoàn toàn hướng tới cộng đồng, phục vụ miễn phí cho người dân cố đô và du khách.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự hòa quyện đỉnh cao của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang qua các tên tuổi như vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), Nghệ sĩ Mỹ Anh & Matthew Ifield (Úc), nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan) và đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju). 

Đối với nghệ sĩ trong nước có ca sĩ MONO, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với dàn sao tên tuổi và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.

Đêm khai mạc vào ngày 13-6 được mở màn hoành tráng với nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (14-6) có không gian âm nhạc sâu lắng, giàu chiều sâu văn hóa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm bế mạc vào 18-6 được hứa hẹn bùng nổ năng lượng tuổi trẻ với sự xuất hiện của ca sĩ MONO.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết việc ca sĩ MONO đến biểu diễn tại tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 là sự kết nối ngẫu nhiên giữa ông với nghệ sĩ nổi tiếng này. 

"Tôi có giúp kịch bản trong một MV ca nhạc của họ nên được quý mến. Qua cơ hội này tôi nhã ý muốn mời ca sĩ MONO đến Huế biểu diễn tại tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026. Khi đó tôi nói thật là Huế chỉ có ít kinh phí chi trả nhưng bất ngờ ca sĩ MONO khẳng định sẽ tham gia chương trình và tự bỏ kinh phí cho cả ê-kip đến Huế" - ông Trung kể thêm.

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là một ngày hội giao lưu văn hóa, mà còn là điểm hẹn âm nhạc trong khuôn khổ Festival Huế và là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người xứ Huế thân thiện, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên thế mạnh di sản.



