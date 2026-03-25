Giải trí

Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS

Minh Khuê

(NLĐO) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đêm nhạc tái xuất của nhóm BTS tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul.

Trong cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống vào ngày 24-3, Tổng thống Lee Jae-myung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young báo cáo về buổi hòa nhạc "BTS Comeback Live: ARIRANG" được tổ chức vào ngày 21-3. Bộ trưởng Choi Hwi-young nhận xét: "Buổi hòa nhạc dường như đã có tác động quyết định trong việc quảng bá Gwanghwamun và Hàn Quốc".

Tổng thống Lee Jae-myung nhận xét: "Từ nay, lượng khách du lịch nước ngoài đến Gwanghwamun sẽ tăng lên đáng kể. Công tác chuẩn bị được thực hiện rất tốt. Bộ Nội vụ và An ninh cùng các cơ quan liên quan đã nỗ lực hết mình. Họ đã quản lý an ninh tốt, sự kiện diễn ra suôn sẻ mà không xảy ra sự cố nào".

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ mạnh mẽ nhóm BTS

Bộ trưởng Choi Hwi-young nói thêm thông qua chương trình phát sóng trực tiếp trên Netflix, sự chú ý của giới trẻ trên toàn thế giới đã tập trung vào Gwanghwamun, trung tâm Seoul. Từ góc độ xây dựng thương hiệu quốc gia và sự lan tỏa toàn cầu của văn hóa K-pop, sự kiện này đã có tác động vô cùng to lớn.

Ông nhấn mạnh số lượng khách du lịch trong tháng 3 đã tăng khoảng 31% so với năm 2025, đặc biệt là ở nhóm tuổi thiếu niên và 20 tuổi.

Sự gia tăng này là do ảnh hưởng toàn cầu của văn hóa K-pop. Về số liệu người tham dự, thấp hơn so với con số dự kiến 260.000, ông giải thích: "Ước tính được đưa ra ở mức tối đa để đảm bảo công tác quản lý an toàn".

Đêm nhạc "BTS Comeback Live: ARIRANG" được tổ chức để kỷ niệm sự ra mắt album phòng thu thứ năm của BTS là "ARIRANG", phát hành vào ngày 20 - 3.

Số liệu người tham dự có sự khác biệt, Thành phố Seoul báo cáo 44.000 người tham dự, trong khi HYBE - công ty quản lý của BTS, đưa ra con số 104.000 người. Một số ý kiến trái chiều, tranh cãi cho rằng thành phố Seoul chỉ tính toán số lượng người Hàn Quốc tham gia trong khi sự kiện có nhiều du khách quốc tế.

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 2.

Đêm nhạc quy tụ đông đảo người tham gia

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 3.

Nhóm BTS

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 4.

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 5.

Tổng thống Hàn ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS - Ảnh 6.

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS

(NLĐO) - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch an ninh đặc biệt khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tái xuất tại Quảng trường Gwanghwamun.

Nhóm BTS tái xuất, Busan trấn áp nạn "chặt chém" khách sạn

(NLĐO) - Thành phố Busan - Hàn Quốc công bố các biện pháp nghiêm ngặt đối phó với vấn nạn "thổi giá" khách sạn trước thềm biểu diễn của nhóm BTS.

Bị truy tố vì quấy rối tình dục thành viên nhóm nhạc BTS

(NLĐO) - Một phụ nữ Nhật Bản đã bị đưa ra xét xử tại Hàn Quốc sau khi cưỡng hôn ca sĩ Jin - thành viên nhóm nhạc BTS.

