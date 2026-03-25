Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ mạnh màn tái xuất của nhóm nhạc BTS

Trong cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống vào ngày 24-3, Tổng thống Lee Jae-myung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young báo cáo về buổi hòa nhạc "BTS Comeback Live: ARIRANG" được tổ chức vào ngày 21-3. Bộ trưởng Choi Hwi-young nhận xét: "Buổi hòa nhạc dường như đã có tác động quyết định trong việc quảng bá Gwanghwamun và Hàn Quốc".

Tổng thống Lee Jae-myung nhận xét: "Từ nay, lượng khách du lịch nước ngoài đến Gwanghwamun sẽ tăng lên đáng kể. Công tác chuẩn bị được thực hiện rất tốt. Bộ Nội vụ và An ninh cùng các cơ quan liên quan đã nỗ lực hết mình. Họ đã quản lý an ninh tốt, sự kiện diễn ra suôn sẻ mà không xảy ra sự cố nào".

Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ mạnh mẽ nhóm BTS

Bộ trưởng Choi Hwi-young nói thêm thông qua chương trình phát sóng trực tiếp trên Netflix, sự chú ý của giới trẻ trên toàn thế giới đã tập trung vào Gwanghwamun, trung tâm Seoul. Từ góc độ xây dựng thương hiệu quốc gia và sự lan tỏa toàn cầu của văn hóa K-pop, sự kiện này đã có tác động vô cùng to lớn.

Ông nhấn mạnh số lượng khách du lịch trong tháng 3 đã tăng khoảng 31% so với năm 2025, đặc biệt là ở nhóm tuổi thiếu niên và 20 tuổi.

Sự gia tăng này là do ảnh hưởng toàn cầu của văn hóa K-pop. Về số liệu người tham dự, thấp hơn so với con số dự kiến 260.000, ông giải thích: "Ước tính được đưa ra ở mức tối đa để đảm bảo công tác quản lý an toàn".

Đêm nhạc "BTS Comeback Live: ARIRANG" được tổ chức để kỷ niệm sự ra mắt album phòng thu thứ năm của BTS là "ARIRANG", phát hành vào ngày 20 - 3.

Số liệu người tham dự có sự khác biệt, Thành phố Seoul báo cáo 44.000 người tham dự, trong khi HYBE - công ty quản lý của BTS, đưa ra con số 104.000 người. Một số ý kiến trái chiều, tranh cãi cho rằng thành phố Seoul chỉ tính toán số lượng người Hàn Quốc tham gia trong khi sự kiện có nhiều du khách quốc tế.

Đêm nhạc quy tụ đông đảo người tham gia