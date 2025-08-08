Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Sáng 7-8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Đã tổ chức 44 hoạt động kỷ niệm

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, thông tin thời gian qua đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của lực lượng Công an nhân dân. Các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực, thể hiện rõ sự hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Các chương trình được tổ chức theo hướng gần gũi với người dân, để người dân được tham gia giao lưu, trò chuyện trực tiếp, sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân.

Điển hình, với 35.000 người tham gia, chương trình gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" ngày 8-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) được xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Về hoạt động an sinh xã hội, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ. Ngành công an đã huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỉ đồng tại các địa phương.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức hàng loạt sự kiện như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào ngày 4-8; Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX trong Công an nhân dân ngày 6-8... Bộ Công an cũng đang tổ chức triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống", dự kiến kéo dài đến ngày 14-9 tại Bảo tàng Hà Nội; triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy - chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn...

Dự kiến, từ ngày 9 đến 10-8, Bộ Công an sẽ tổ chức sự kiện nhạc hội Cảnh sát thế giới tại bờ hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội). Ngoài ra, tổ chức lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an; gắn biển một số công trình trọng điểm... Bên cạnh đó là chương trình "Ngày hội bình yên" từ ngày 16 đến 19-8 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm; sự kiện đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" ngày 16-8 tại Hà Nội...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, đến nay, ngành công an đã tổ chức 44 hoạt động kỷ niệm, bảo đảm hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Từ nay đến ngày 19-8 sẽ là cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm với gần 40 sự kiện có ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với ngành công an, đặc biệt là lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, động viên các lực lượng tập luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN

Tích cực luyện tập cho nhiệm vụ A80

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang tập luyện tại ĐHQG Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Gửi lời thăm hỏi, động viên các lực lượng đang nỗ lực luyện tập, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là dịp thể hiện ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên CNXH và sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 đã tích cực, khẩn trương tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch với tinh thần không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt, thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới".

Nhấn mạnh chỉ còn 26 ngày nữa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm, trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý các khối tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình. Bên cạnh đó, cần rèn luyện thể lực, giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành...

Tổng duyệt diễu hành "Ngày hội vì thủ đô bình yên" Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì thủ đô bình yên", chuẩn bị cho lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lễ diễu hành và ra quân chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10-8 với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân. Từ 4 giờ sáng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối rước ảnh Bác, Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, diễu binh, khối diễu hành và khối phương tiện cơ giới đã tập trung tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm). Tại buổi tổng duyệt, ngoài trình diễn khí tài và phương tiện đặc chủng, các lực lượng còn biểu diễn võ thuật và thực hiện tình huống giả định Công an TP Hà Nội ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Mời 4 nước tham gia diễu binh, diễu hành Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 7-8, thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền; xếp hình, chữ. Việt Nam mời 4 nước tham gia diễu binh, diễu hành là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Trong đó, Lào và Campuchia đã nhận lời. Dự kiến, các lực lượng sẽ tổng hợp luyện vào tối 21 và 24-8; sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27-8 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 30-8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào sáng 2-9. M.Chiến



