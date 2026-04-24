Lao động

Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng Công nhân ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Tháng Công nhân tại Cần Thơ được kỳ vọng tạo động lực đổi mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và gắn kết giữa Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Ngày 24-4, tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng lớn lao.

Đối với thành phố, đây là thời điểm tăng tốc chuyển mình mạnh mẽ: phát triển công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh, kinh tế số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó lực lượng công nhân chính là trung tâm, là động lực quan trọng nhất.

"Chính từ nhận thức đó, Tháng Công nhân năm nay không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là lời hiệu triệu hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên và niềm tự hào của mỗi người lao động thành phố" – bà Lê Thị Sương Mai nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho đoàn  viên, người lao động

Trong Tháng Công nhân năm 2026, Cần Thơ sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không chỉ là các chương trình chăm lo như "Bữa cơm Công đoàn", "Cảm ơn người lao động", "Mái ấm Công đoàn", mà còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm và tình cảm, để mỗi đoàn viên thực sự cảm nhận được tổ chức Công đoàn là chỗ dựa tin cậy.

Ngoài ra, LĐLĐ TP Cần Thơ còn cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, phát triển bền vững. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, thể thao, hiến máu tình nguyện – lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của đội ngũ công nhân thành phố.

Trong Tháng Công nhân năm 2026, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Bà Lê Thị Sương Mai đề nghị các cấp Công đoàn phải gần cơ sở hơn, sát người lao động hơn, lắng nghe nhiều hơn và hành động quyết liệt hơn. Mỗi hoạt động phải thực chất, tránh hình thức; mỗi việc làm phải mang lại lợi ích cụ thể cho đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị LĐLĐ thành phố và các tổ chức Công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân. 

Song song đó là phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống người lao động.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và LĐLĐ thành phố trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

Tại buổi lễ, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 20 "Mái ấm Công đoàn" (tổng trị giá 1 tỉ đồng), 20 suất học bổng và 100 suất quà cho học sinh, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ phấn đấu thực hiện trên 3.500 sáng kiến, giải pháp

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ giao chỉ tiêu thi đua năm 2026 với nhiều mục tiêu cao, nhấn mạnh đổi mới và hiệu quả thực chất.

Thông điệp của Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ gửi đến nữ cán bộ Công đoàn dịp 8-3

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, công chức trong hoạt động Công đoàn.

Cần Thơ: Đoàn viên mất trắng do hoả hoạn từ xe điện, nhưng bất ngờ nhận lại niềm vui

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên sớm ổn định cuộc sống sau vụ hoả hoạn.

