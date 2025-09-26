HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, đoàn đại biểu đã dâng hương Đền thờ các Vua Hùng và tượng đài Bác Hồ.

Chiều 26-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trù bị. Vào sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hương Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

28 chỉ tiêu đột phá

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28-9, với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển".

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 3.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 4.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 5.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu dự đại hội dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng

Tham dự đại hội có 485 đại biểu chính thức đại diện cho trên 141.000 đảng viên của 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Dự thảo báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về công tác nhân sự, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của trung ương, đại hội sẽ không thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định. Tại đại hội sẽ công bố các quyết định nhân sự.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 7.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 8.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I - Ảnh 1.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 10.

Khoảnh khắc thiêng liêng trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 11.

Đoàn đại biểu dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Điểm mới của công tác tổ chức đại hội là đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc qua hệ thống điện tử,…

Để góp phần tạo môi trường an toàn cho đại hội, Công an TP Cần Thơ đã chủ động triển khai từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy đảng các cấp.

Song song đó, công an và các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thiết lập các vòng tuyến an ninh chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng của thành phố.

Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai trên ứng dụng Cần Thơ Smart chuyên mục "Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I" phục vụ công tác thông tin, mở rộng phạm vi lan tỏa thông tin về đại hội; cung cấp văn bản, tiếp nhận ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời hỗ trợ phóng viên tiếp cận tài liệu chính thống"
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ

Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I
