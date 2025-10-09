TP HCM: Bí thư phường Bình Trưng đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 9-10, Đảng ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025).

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng, cho biết phường hiện có gần 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực với tổng vốn đăng ký 75.350 tỉ đồng.

Theo ông Trần Quốc Trung, phường đã hoàn tất công tác tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định, kịp thời giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Trung chia sẻ còn điều không vui khi vẫn còn doanh nghiệp gặp phiền hà, doanh nhân còn than khó khi quan hệ với các cơ quan hành chính. Do đó, ông đề nghị nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đề xuất bãi bỏ những rào cản không phù hợp.

Lãnh đạo phường Bình Trưng vinh danh những doanh nghiệp tiêu biểu.

"Chúng ta phải tạo lập nhiều kênh thông tin hơn nữa để tiếp nhận, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi các ý kiến từ các doanh nghiệp, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn" - ông Trần Quốc Trung nói.

Cũng tại buổi lễ, phường Bình Trưng đã vinh danh 25 doanh nghiệp vì có nhiều đóng góp tích cực vì sự phát triển kinh tế - xã hội của phường Bình Trưng trong những năm qua.