TP HCM: Bí thư phường Bình Trưng đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM: Bí thư phường Bình Trưng đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Anh Vũ

(NLĐO) - Phường Bình Trưng có gần 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực với tổng vốn đăng ký 75.350 tỉ đồng.

Chiều 9-10, Đảng ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025).

Bí thư phường Bình Trưng, TP HCM yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng, cho biết phường hiện có gần 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực với tổng vốn đăng ký 75.350 tỉ đồng. 

Theo ông Trần Quốc Trung, phường đã hoàn tất công tác tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định, kịp thời giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Trung chia sẻ còn điều không vui khi vẫn còn doanh nghiệp gặp phiền hà, doanh nhân còn than khó khi quan hệ với các cơ quan hành chính. Do đó, ông đề nghị nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đề xuất bãi bỏ những rào cản không phù hợp. 

Bí thư phường Bình Trưng, TP HCM yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Bình Trưng vinh danh những doanh nghiệp tiêu biểu.

"Chúng ta phải tạo lập nhiều kênh thông tin hơn nữa để tiếp nhận, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi các ý kiến từ các doanh nghiệp, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn" - ông Trần Quốc Trung nói.

Cũng tại buổi lễ, phường Bình Trưng đã vinh danh 25 doanh nghiệp vì có nhiều đóng góp tích cực vì sự phát triển kinh tế - xã hội của phường Bình Trưng trong những năm qua.

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần phường An Phú.

Tin liên quan

Phường Bình Trưng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Bình Trưng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Đến dự Đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Báo Người Lao Động tặng phường Bình Trưng 2.500 lá cờ Tổ quốc

(NLĐO)- Báo Người Lao Động đã trao tặng 2.500 lá cờ cho phường Bình Trưng để xây dựng "Đường cờ Tổ quốc".

Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026

(NLĐO) - Với phương châm "tuyên dương nhân rộng, chăm lo thiết thực", công tác chăm lo, đồng hành cùng các em đến trường luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát.

đô thị doanh nhân Việt Nam phường Bình Trưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo