"Thiên tai đã quá sức chịu đựng của một nhóm người dân"

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), chia sẻ thông tin về tình hình lũ lụt sau bão và bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó 11 cơn bão đã hình thành và 6 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền. Riêng bão số 11 gây mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Tính đến nay, thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 35.000 tỉ đồng (khoảng 1,3 tỉ USD). Hằng trăm ngàn ngôi nhà sập đổ, hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, nhiều trường học, trạm y tế và công trình công cộng hư hại nặng.

Theo Thứ trưởng Hiệp, con số thiệt hại này mới chỉ là ước tính, chưa bao gồm những thiệt hại do mưa lũ sau bão vừa qua ở các tỉnh, trong đó có Hà Nội, Thái Nguyên với hình ảnh ô tô ngập chìm trong nước.

"Nếu mỗi một người dân mà có một cái ô tô bị ngập lụt, phải đi sửa mất khoảng 20 triệu đồng thì thiệt hại nhiều ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ" - Thứ trưởng Hiệp chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, những thiệt hại này có thể làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025. Đáng chú ý, mức lũ tại Thái Nguyên đã vượt mốc lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, cho thấy tính bất thường và cực đoan của thiên tai năm nay.

Đáng lo ngại, "thiên tai ở Việt Nam đến giờ vượt sức chịu đựng của một nhóm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chuẩn bị ứng phó cho năm thiên tai, để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Người dân sau thiên tai cần hỗ trợ gì?

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương ban hành nghị quyết riêng về khắc phục hậu quả bão số 11 và các đợt thiên tai từ đầu năm, trong đó dành nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, khôi phục nhà cửa, trường học, trạm y tế và sản xuất. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước là rất hạn chế, do đó cần sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển.

Theo Thứ trưởng, người dân vùng lũ hiện rất cần các nhu yếu phẩm như: Vật liệu thiết yếu, lương thực thực phẩm, nước uống; vật liệu sửa chữa nhà; các loại thuốc sát trùng, chữa bệnh; Vật tư trang thiết bị, giống; Hỗ trợ khôi phục sản xuất...

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, đồng thời kêu gọi hành động chung và hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

"Từ kinh nghiệm bão Yagi năm 2024, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc phối hợp thống nhất và hành động tập thể. Tôi kêu gọi các đối tác phát triển liên hệ trực tiếp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) để cùng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất cho người dân vùng lũ" - bà Tamesis nêu rõ.