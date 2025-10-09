"Thiên tai đã quá sức chịu đựng của một nhóm người dân"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Thiên tai đã quá sức chịu đựng của một nhóm người dân"

Lê Thúy. Đồ họa: Anh Thanh

(NLĐO) - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng thiên tai đến giờ đã vượt sức chịu đựng của một nhóm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế.

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), chia sẻ thông tin về tình hình lũ lụt sau bão và bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó 11 cơn bão đã hình thành và 6 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền. Riêng bão số 11 gây mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung.

TIN LIÊN QUAN

Tính đến nay, thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 35.000 tỉ đồng (khoảng 1,3 tỉ USD). Hằng trăm ngàn ngôi nhà sập đổ, hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, nhiều trường học, trạm y tế và công trình công cộng hư hại nặng.

Theo Thứ trưởng Hiệp, con số thiệt hại này mới chỉ là ước tính, chưa bao gồm những thiệt hại do mưa lũ sau bão vừa qua ở các tỉnh, trong đó có Hà Nội, Thái Nguyên với hình ảnh ô tô ngập chìm trong nước.

"Nếu mỗi một người dân mà có một cái ô tô bị ngập lụt, phải đi sửa mất khoảng 20 triệu đồng thì thiệt hại nhiều ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ" - Thứ trưởng Hiệp chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, những thiệt hại này có thể làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025. Đáng chú ý, mức lũ tại Thái Nguyên đã vượt mốc lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, cho thấy tính bất thường và cực đoan của thiên tai năm nay.

Đáng lo ngại, "thiên tai ở Việt Nam đến giờ vượt sức chịu đựng của một nhóm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chuẩn bị ứng phó cho năm thiên tai, để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Người dân sau thiên tai cần hỗ trợ gì?

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương ban hành nghị quyết riêng về khắc phục hậu quả bão số 11 và các đợt thiên tai từ đầu năm, trong đó dành nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, khôi phục nhà cửa, trường học, trạm y tế và sản xuất. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước là rất hạn chế, do đó cần sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển.

Theo Thứ trưởng, người dân vùng lũ hiện rất cần các nhu yếu phẩm như: Vật liệu thiết yếu, lương thực thực phẩm, nước uống; vật liệu sửa chữa nhà; các loại thuốc sát trùng, chữa bệnh; Vật tư trang thiết bị, giống; Hỗ trợ khôi phục sản xuất...

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, đồng thời kêu gọi hành động chung và hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

"Từ kinh nghiệm bão Yagi năm 2024, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc phối hợp thống nhất và hành động tập thể. Tôi kêu gọi các đối tác phát triển liên hệ trực tiếp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) để cùng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất cho người dân vùng lũ" - bà Tamesis nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 2.

Thống kê thiệt hại do bão số 11 và mưa lũ tính đến 8 giờ sáng ngày 9-10. Đồ họa: Anh Thanh

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 4.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo thiệt hại thiên tai vượt sức chịu đựng người dân - Ảnh 6.

Tin liên quan

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

(NLĐO) - Năm 2025, thiên tai có thể làm thiệt hại ít nhất khoảng 2% GDP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả.

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai"

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai". Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để ứng phó.

mưa lũ thiệt hại thiên tai bộ Nông nghiệp bão số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo