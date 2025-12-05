Nhiều mức thưởng "nóng" tại SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nhiều mức thưởng "nóng" tại SEA Games 33

Đ.Linh

Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã quyết định treo thưởng "nóng" cho các VĐV đạt thành tích tốt, bao gồm giấy khen cùng mức thưởng tương ứng.

 Nếu giành HCV, VĐV môn TDDC và Aerobic sẽ được thưởng 10 triệu đồng, HCB nhận thưởng 6 triệu đồng và 4 triệu đồng cho thành tích giành HCĐ.

Nhiều mức thưởng "nóng" tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam được giao chỉ tiêu 12 HCV tại SEA Games 33 .Ảnh: NGỌC LINH

Tại SEA Games 33, đội tuyển TDDC gồm 7 vận động viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như… Đội tuyển Aerobic Việt Nam cũng gồm 7 vận động viên xuất sắc, quyết tâm bảo vệ thành tích nhất toàn đoàn tại kỳ đại hội 2 năm trước.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng công bố mức thưởng "nóng" lên đến 1 tỉ đồng cho tập thể đội tuyển điền kinh nếu hoàn thành chỉ tiêu giành 12 HCV. Trong khi đó, các thành viên đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) - lần đầu tiên tham gia tranh tài tại SEA Games 33 - sẽ được nhận mức thưởng lên đến 100 triệu đồng cho thành tích giành HCV.

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam công bố mức thưởng "nóng" gồm 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ. Tại SEA Games 33, chỉ tiêu thành tích của đội tuyển cầu lông Việt Nam là phấn đấu giành ít nhất 1 HCĐ.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ngay từ tháng 9 đã chuẩn bị xong nguồn kinh phí để trao thưởng lập tức cho các võ sĩ giành huy chương. Mức thưởng cụ thể: HCV nhận 700 USD, HCB nhận 500 USD và HCĐ là 300 USD (HLV được nhận thưởng các mức tương ứng là 350 USD, 250 USD và 150 USD).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo