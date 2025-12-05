Nhiều mức thưởng "nóng" tại SEA Games 33

Nếu giành HCV, VĐV môn TDDC và Aerobic sẽ được thưởng 10 triệu đồng, HCB nhận thưởng 6 triệu đồng và 4 triệu đồng cho thành tích giành HCĐ.

Điền kinh Việt Nam được giao chỉ tiêu 12 HCV tại SEA Games 33 .Ảnh: NGỌC LINH

Tại SEA Games 33, đội tuyển TDDC gồm 7 vận động viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như… Đội tuyển Aerobic Việt Nam cũng gồm 7 vận động viên xuất sắc, quyết tâm bảo vệ thành tích nhất toàn đoàn tại kỳ đại hội 2 năm trước.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng công bố mức thưởng "nóng" lên đến 1 tỉ đồng cho tập thể đội tuyển điền kinh nếu hoàn thành chỉ tiêu giành 12 HCV. Trong khi đó, các thành viên đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) - lần đầu tiên tham gia tranh tài tại SEA Games 33 - sẽ được nhận mức thưởng lên đến 100 triệu đồng cho thành tích giành HCV.

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam công bố mức thưởng "nóng" gồm 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ. Tại SEA Games 33, chỉ tiêu thành tích của đội tuyển cầu lông Việt Nam là phấn đấu giành ít nhất 1 HCĐ.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ngay từ tháng 9 đã chuẩn bị xong nguồn kinh phí để trao thưởng lập tức cho các võ sĩ giành huy chương. Mức thưởng cụ thể: HCV nhận 700 USD, HCB nhận 500 USD và HCĐ là 300 USD (HLV được nhận thưởng các mức tương ứng là 350 USD, 250 USD và 150 USD).