SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan quyết tâm giành ít nhất 241 HCV dù "đầu chưa xuôi"

Chỉ còn ít ngày nữa SEA Games 33 chính thức khai mạc tại Thái Lan, khi nhiều môn thi đấu đã bắt đầu tại Bangkok và Chonburi. Trong vai trò nước chủ nhà sau nhiều năm chờ đợi, Thái Lan đang tăng tốc hoàn tất khâu chuẩn bị, đồng thời đặt mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn. Tuy vậy, những sự cố liên tiếp xảy ra ngay trước giờ G đã khiến truyền thông khu vực không khỏi lo ngại.

Nhiều khu vực tại Bangkok vẫn đang được sửa chữa để đưa vào sử dụng phục vụ SEA Games 33

Đoàn thể thao Thái Lan tham dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu gồm 1.531 VĐV, đặt mục tiêu giành 241 HCV và đứng nhất toàn đoàn - con số được xem là kỷ lục, thể hiện quyết tâm "vàng hóa" đại hội trên sân nhà.

Các địa điểm thi đấu tại Bangkok và Chonburi được công bố hoàn tất chuẩn bị, đặc biệt là sân vận động Rajamangala, nơi tổ chức các trận bóng đá nam và lễ khai mạc.

Công trình này được nâng cấp với kinh phí lớn. Công tác bố trí chỗ ở cho các đoàn cũng được Thái Lan khẳng định đạt chuẩn.

Các khu vực thi đấu của SEA Games 33 tại Bangkok đang chạy đua với thời gian

Truyền thông Thái Lan liên tục giới thiệu các gương mặt chủ lực, tạo bầu không khí sôi động trước thềm đại hội. Giới chức thể thao Thái Lan kỳ vọng SEA Games 33 sẽ trở thành cú hích giúp ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

SEA Games 33 là cơ hội để Thái Lan khẳng định vị thế "đầu tàu" thể thao Đông Nam Á, nhưng hàng loạt sự cố ngay từ những ngày đầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh nước chủ nhà. Quyết tâm dẫn đầu toàn đoàn là đáng ghi nhận, song tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức mới là yếu tố quyết định thành công của đại hội.

Thái Lan cần khẩn trương khắc phục các lỗi kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở vật chất và ổn định tâm lý cho chính VĐV của mình. Chỉ khi làm được điều đó, Bangkok mới có thể mang đến một kỳ SEA Games 33 trọn vẹn, đúng tinh thần đoàn kết và tôn vinh thể thao Đông Nam Á.

Liên tiếp sự cố khiến người hâm mộ thất vọng Tuy vậy, khâu tổ chức của SEA Games 33 đang để lại nhiều băn khoăn. Sự cố quốc thiều gây bức xúc Ngay trận ra quân môn bóng đá nam, đội U22 Việt Nam và U22 Lào không được phát quốc thiều, buộc cầu thủ hai đội phải hát "chay". Báo Thairath gọi đây là "sự cố khó chấp nhận", làm dấy lên lo ngại về mức độ sẵn sàng của BTC. Ban tổ chức SEA Games 33 sau đó gửi thư xin lỗi Ủy ban Olympic Việt Nam và Lào, giải thích đây là lỗi kỹ thuật. Cơ sở vật chất còn bất cập Dù Rajamangala đã nâng cấp, nhiều trục trặc vẫn phát sinh: đèn sân vận động hư hỏng, hệ thống đặt vị trí ngồi gặp lỗi, trung tâm báo chí MPC vẫn còn ngổn ngang khi khai mạc cận kề và nhiều phóng viên các nước vẫn chưa có thẻ tác nghiệp. Kịch bản 2 lễ quan trọng bị thay? Một thông tin gây xôn xao là đạo diễn nghệ thuật Rueangrith Suntisuk tiết lộ kịch bản Lễ khai mạc – Bế mạc do ông xây dựng bị thay thế chỉ vài tuần trước khi đại hội diễn ra, cho thấy sự bị động của BTC. Do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla — một trong các địa phương đăng cai — nên một loạt môn thi đấu (khoảng 10 môn) đã bị buộc phải đổi địa điểm thi đấu sang Bangkok và một vài nơi khác để đảm bảo an toàn cũng như tiêu chuẩn tổ chức. VĐV chủ nhà bị nợ lương Nghiêm trọng hơn, nhiều VĐV Taekwondo, Muay Thái và Boxing Thái Lan cho biết họ bị nợ lương hơn 3 tháng, dẫn đến "mất động lực thi đấu". Một số VĐV chia sẻ phải "vừa tập vừa khóc", gây chấn động dư luận Thái Lan.



