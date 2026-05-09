Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Đội tình nguyện viên của một phường tại TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Một trong những mục tiêu lớn mà Đội tình nguyện viên hướng đến là đảm bảo an sinh xã hội và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng

Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tình nguyện.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Đội tình nguyện viên của một phường tại TPHCM - Ảnh 1.

Phường Hòa Hưng trao thư khen cho các tình nguyện viên tiêu biểu

Bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng cho biết mô hình Đội tình nguyện viên của phường hoạt động theo phương châm "Tự nguyện - Chuyên nghiệp - Hiệu quả". Một trong những mục tiêu lớn mà Đội tình nguyện viên hướng đến là đảm bảo an sinh xã hội và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Đội tình nguyện viên của một phường tại TPHCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trao thẻ tình nguyện viên

Điểm sáng của mô hình là việc tận dụng trí tuệ của các tình nguyện viên có chuyên môn sâu. Theo đó, tình nguyện viên đã hỗ trợ tư vấn chuyên môn trong việc mua sắm trang thiết bị, thẩm định các gói thầu về chuyển đổi số. Lập kế hoạch, đề ra những giải pháp thực hiện phong trào Bình dân học vụ số tại phường Hòa Hưng.

Đội tình nguyện viên phường Hòa Hưng tập hợp gần 150 tình nguyện viên từ nhiều thành phần, ngành nghề trong xã hội. Đặc biệt, Đội tình nguyện viên còn quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Lâm Thanh Nhã...

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ hậu cần, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử. Qua đó, góp phần vào thành công chung của kỳ bầu cử tại địa phương.

Đội tình nguyện viên có các Tổ Y tế - Môi trường, Văn hóa văn nghệ, Tôn giáo, Công tác xã hội. Các hoạt động tình nguyện cũng phong phú như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, ra quân dọn dẹp vệ sinh, cải thiện cảnh quan đô thị, hỗ trợ mai táng 0 đồng trong và ngoài địa bàn phường.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Đội tình nguyện viên của một phường tại TPHCM - Ảnh 3.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng cùng tình nguyện viên đến thăm và trao tặng quà cho người dân xã D’ron, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai

Theo bà Trần Thanh Ngọc, thông qua mô hình Đội tình nguyện viên, người dân phường Hòa Hưng đã thụ hưởng nhiều giá trị cụ thể. Theo đó, MTTQ phường huy động được nguồn lực xã hội hóa dồi dào, giúp các đối tượng yếu thế nhận được sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực hơn so với việc chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.

Cạnh đó là sự hỗ trợ kỹ thuật trong chuyển đổi số, giúp quy trình hành chính tại phường thông thoáng, giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Các hoạt động văn hóa, đền ơn đáp nghĩa và bảo vệ môi trường từ các tình nguyện viên tạo nên cộng đồng đoàn kết, nhân văn và đáng sống.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Đội tình nguyện viên của một phường tại TPHCM - Ảnh 4.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã (giữa) tham gia Đội tình nguyện viên phường Hòa Hưng

"Mô hình Đội tình nguyện viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng là minh chứng cho việc "lấy dân làm gốc" trong điều kiện tinh gọn bộ máy. Dù nhân sự ít, kinh phí hạn hẹp, nhưng bằng cách khơi dậy lòng nhân ái và trí tuệ trong nhân dân, Mặt trận phường đã biến những khó khăn thành động lực, đảm bảo người dân luôn là trung tâm của mọi sự phát triển khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp" - bà Trần Thanh Ngọc cho hay.

Yên tâm hơn vì có tình nguyện viên

Càng về trưa, người đến làm thủ tục càng đông. Dù vậy, cán bộ ở đây vẫn nhẹ nhàng giải thích, hướng dẫn tận tình

