Chuyện thường ngày ở phường, xã

Gắn kết cộng đồng

Bài và ảnh: Anh Tuấn

Chiều 11-1-2024, lửa bùng lên tại căn hộ tầng 18 chung cư Zen Tower, phường Thới An, quận 12, TP HCM khiến cư dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC lập tức điều động xe chữa cháy và lực lượng đến hiện trường tiếp cận đám cháy bằng lối thang bộ, đồng thời sử dụng hệ thống hút khói độc ra ngoài. Bằng nhiều nỗ lực khác, sau khoảng 20 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Đó là một trong những ký ức khó quên tại chung cư Zen Tower, nay là khu phố 2 của phường Thới An sau sắp xếp. 

Gắn kết cộng đồng- Ảnh 1.

Tại khu phố 2, những việc lớn đều được hỏi ý kiến trên tinh thần cầu thị

Từ thời điểm sự cố nêu trên xảy ra, việc PCCC được chú trọng hơn với nhiều buổi tuyên truyền, diễn tập. Những ngày cuối tháng 9 này, hoạt động ấy càng thêm sôi nổi.

Trên nhóm Zalo chung của cư dân Zen Tower, chuyện vận động mỗi hộ gia đình tự giác trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và tham gia phong trào "Nhà tôi 3 có" (có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát khẩn cấp thứ 2) trở thành đề tài quan tâm, bình luận hăng hái của hàng trăm thành viên. 

Các ý kiến đồng tình, băn khoăn hay chưa thuận liên tục được nêu lên và đa số được bộ phận có trách nhiệm phản hồi trên tinh thần xây dựng, để từ đó mỗi nhà rút ra lựa chọn đúng đắn nhất cho an toàn cũng như quyền lợi của mình.

Đây không phải là lần đầu, hình thức tương tác nhằm tạo sự đồng thuận được triển khai tại Zen Tower. 

Những việc khác của đời sống khu phố 2 như cải tạo khuôn viên, nâng cấp không gian công cộng, chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh… đều được đưa lên nhóm Zalo thăm dò và quyết định trên căn cứ ý kiến số đông.

Nhiều người dân nhận xét điều này tạo thành nét ứng xử cầu thị không phải nơi nào cũng có. Bà Vũ Thị Ngọc Bé, cư dân Zen Tower, đánh giá đó cũng là kênh quan trọng để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt đời sống địa bàn nhằm hướng tới việc đáp ứng khả thi nhất. 

"Tôi đi nhiều nơi con cháu ở, thấy những nơi nào có cách để người dân bày tỏ ý kiến tương tự, ở đó đều có mối gắn kết cộng đồng tốt" - bà nhìn nhận.

truyền cảm hứng chuyện thường ngày ở phường sắp xếp TP HCM gắn kết cộng đồng
