Ngày 11-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị. Ảnh: Quang Văn

Bao bì phục vụ việc sản xuất, buôn bán cà phê giả

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP HCM; đồng thời, truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, ngụ TP HCM) cùng các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, mẹ của Thành; cùng ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả. Bên cạnh đó, hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả cũng được phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.