Pháp luật

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được đối tượng cầm đầu việc sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Ngày 11-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị. Ảnh: Quang Văn

Phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Bao bì phục vụ việc sản xuất, buôn bán cà phê giả

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP HCM; đồng thời, truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, ngụ TP HCM) cùng các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, mẹ của Thành; cùng ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả. Bên cạnh đó, hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả cũng được phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả

(NLĐO)- Các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock-Cafe Muối-Vietnamese Salted Instant Coffee''.

Điều tra vụ một thiếu niên bị tấn công và tử vong tại quán cà phê

(NLĐO) – Một thiếu niên quê Cà Mau tử vong do bị nhóm người mang theo hung khí xông vào quán cà phê rồi tấn công bất ngờ.

Một doanh nghiệp cà phê ở Gia Lai bị đề nghị điều tra

(NLĐO) - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trong cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai để thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Quảng Trị cà phê cảnh sát kinh tế
