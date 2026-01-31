HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hé lộ nhân vật trên chuyên cơ "VIP" của Iran đến Nga

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Phía Nga chỉ tiết lộ một vài thông tin sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran kết thúc.

Theo thông báo từ Điện Kremlin ngày 30-1, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã hội đàm khẩn cấp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow.

Cuộc gặp diễn ra ngay thời điểm Washington liên tục đe dọa hành động quân sự nhắm vào Tehran.

Đáng nói, việc Nga giữ kín thông tin đến tận phút cuối cho thấy đây là chuyến đi đặc biệt quan trọng và kín kẽ của lãnh đạo cấp cao Iran.

Tờ The Moscow Times cho hay Điện Kremlin không tiết lộ chi tiết nội dung thảo luận giữa hai bên.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali trả lời ngắn gọn rằng hai bên tập trung thảo luận xoay quanh hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng.

Giữa "bão" đe dọa từ ông Trump, quan chức cấp cao Iran bí mật gặp ông Putin - Ảnh 1.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong chuyến đi đến Lebanon hồi tháng 8-2025. Ảnh: AP

Giới quan sát nhận định chuyến đi của ông Larijani không đơn thuần là ngoại giao định kỳ.

Ông Larijani đến Moscow trên chuyến bay mang số hiệu IRAN07, thuộc hãng hàng không Meraj Airlines của chính phủ Iran. Chiếc Airbus A321 này rời khỏi Tehran lúc 9 giờ 30 phút tối 29-1 (giờ địa phương) và đáp xuống thủ đô Nga vài giờ sau.

Chuyến đi diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "tối hậu thư" đanh thép về việc Washington có thể không kích nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận mới nhằm hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân. 

Không chỉ đối mặt nguy cơ hứng chịu đòn tấn công từ Mỹ, chính quyền Tehran còn đang rung chuyển bởi làn sóng biểu tình bùng nổ từ đầu năm 2026.

Giữa bối cảnh Mỹ không ngừng tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, việc Iran tìm đến Nga được cho là bước đi chiến lược.

Moscow và Tehran vốn là đồng minh thân cận nhiều năm qua. Liên minh này càng thắt chặt hơn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ đưa "thợ săn hạt nhân" tái xuất

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ đưa "thợ săn hạt nhân" tái xuất

(NLĐO) - Tờ báo Anh Metro hôm 30-1 đưa tin về những đồn đoán xoay quanh một chuyên cơ do chính phủ Iran quản lý bất ngờ xuất hiện trên lãnh thổ Nga.

Ukraine tiết lộ điều kiện ngừng tập kích mục tiêu năng lượng ở Nga

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng dừng tấn công mục tiêu năng lượng nếu Moscow thực hiện trước

Điểm nóng xung đột ngày 31-1: Mỹ điều thêm máy bay đặc nhiệm, Iran tự tin tuyên bố

(NLĐO) - Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ điều thêm máy bay đặc nhiệm từ Anh tới Azerbaijan trong khi quân đội Iran tuyên bố “mạnh hơn nhiều so với trước”.

