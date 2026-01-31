Hé lộ nhân vật trên chuyên cơ "VIP" của Iran đến Nga

Theo thông báo từ Điện Kremlin ngày 30-1, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã hội đàm khẩn cấp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow.

Cuộc gặp diễn ra ngay thời điểm Washington liên tục đe dọa hành động quân sự nhắm vào Tehran.

Đáng nói, việc Nga giữ kín thông tin đến tận phút cuối cho thấy đây là chuyến đi đặc biệt quan trọng và kín kẽ của lãnh đạo cấp cao Iran.

Tờ The Moscow Times cho hay Điện Kremlin không tiết lộ chi tiết nội dung thảo luận giữa hai bên.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali trả lời ngắn gọn rằng hai bên tập trung thảo luận xoay quanh hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong chuyến đi đến Lebanon hồi tháng 8-2025. Ảnh: AP

Giới quan sát nhận định chuyến đi của ông Larijani không đơn thuần là ngoại giao định kỳ.

Ông Larijani đến Moscow trên chuyến bay mang số hiệu IRAN07, thuộc hãng hàng không Meraj Airlines của chính phủ Iran. Chiếc Airbus A321 này rời khỏi Tehran lúc 9 giờ 30 phút tối 29-1 (giờ địa phương) và đáp xuống thủ đô Nga vài giờ sau.

Chuyến đi diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "tối hậu thư" đanh thép về việc Washington có thể không kích nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận mới nhằm hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân.

Không chỉ đối mặt nguy cơ hứng chịu đòn tấn công từ Mỹ, chính quyền Tehran còn đang rung chuyển bởi làn sóng biểu tình bùng nổ từ đầu năm 2026.

Giữa bối cảnh Mỹ không ngừng tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, việc Iran tìm đến Nga được cho là bước đi chiến lược.

Moscow và Tehran vốn là đồng minh thân cận nhiều năm qua. Liên minh này càng thắt chặt hơn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.