Nhiều người chưa kịp ăn vải thiều đã hết mùa

Ngày 29-6, bà Ngô Bích Quyên - Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu chuỗi cửa hàng Organicfood) - nhận xét năm nay là một mùa vải đặc biệt khi nhiều người chưa kịp mua ăn đã hết mùa.

Nếu những năm trước, tại TP HCM vải được bán khắp các đường phố với giá rẻ thì nay lượng bán rất ít, giá cao, nhiều người đợi chính vụ hàng nhiều nhưng không ngờ đã hết vụ.

"Vải tươi đã hết 6 ngày nay nhưng nhiều khách vẫn hỏi mua và chờ đợi đợt hàng vét cuối cùng từ nhà vườn" – bà Quyên nói.

Theo bà Quyên, năm nay vải mất mùa, kết thúc vụ sớm, hàng về quá ít nên cung không đủ cầu. Thường vải chính vụ phía Bắc hái vào buổi sáng, vận chuyển đường hàng không vào TP HCM buổi trưa, đến khoảng 17 giờ là hết sạch hàng, gần như không có hàng tồn cho hôm sau.

Vải miền Bắc vận chuyển vào TP HCM bằng đường hàng không giá bán lẻ từ 180.000 - 350.000 đồng/kg (tùy loại)

Bà Quyên cho hay giá vải vận chuyển bằng đường hàng không năm nay phổ biến từ 180.000 – 280.000 đồng/kg. Với một số loại đặc biệt như vải trứng Phù Cừ (Hưng Yên) thu hoạch từ những vải cổ thụ, từ 40 – 150 tuổi, giá lên đến 320.000 – 350.000 đồng/kg nhưng khách hàng tranh nhau mua vì quá ít.

Đại diện Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức xác nhận: "Khoảng 1 tuần nay, không còn vải tươi về chợ đầu mối Thủ Đức. Coi như vụ vải năm nay đã kết thúc. Lượng vải các loại về chợ năm nay là 3.447 tấn, giảm đến 80% so với vụ mùa năm 2023 (gần 17.000 tấn)".

Lý giải nguyên nhân lượng vải nhập chợ 2024 giảm mạnh so với 2023, đại diện đơn vị này cho biết nguyên nhân chủ yếu do năm nay thời tiết thất thường làm ảnh hưởng chất lượng cây vải. Bên cạnh đó, do nhiều năm trước vải được mùa nên năm nay sức khỏe cây vải kém đi khiến năng suất, sản lượng giảm.

Do sản lượng vải về chợ giảm mạnh nên giá vải sỉ tại chợ đầu mùa là 40.000 – 50.000 đồng/kg, cuối mùa lên đến 75.000 – 80.000 đồng/kg, cao hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.