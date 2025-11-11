Nhiều người khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia

Hàng chục ha hoa màu, cây ăn trái bị cuốn trôi, đất đai sạt lở nghiêm trọng, thậm chí nhà cửa cũng bị "hà bá nuốt trọn", đẩy nhiều người vào cảnh trắng tay khi tuổi đã xế chiều.

Trắng tay sau lũ lịch sử

Ngày 10-11, tại cánh đồng hoa màu ven sông Vu Gia chảy qua địa phận các thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây, Phước Lâm (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), thay thế màu xanh của cây trái chuẩn bị vào vụ thu hoạch, giờ là hình ảnh của những gốc cây chết, bị cát bồi lấp.

Cánh đồng ven sông vốn dĩ màu mỡ, tốt tươi nay trở nên xơ xác sau trận lũ lịch sử

Thấy phóng viên có mặt, rất đông bà con đã đổ ra cánh đồng, không giấu được ánh mắt thất thần khi nhìn về thành quả lao động bị lũ cuốn trôi.

Theo ghi nhận, một phần lớn cánh đồng trồng cây ăn trái và hoa màu của người dân ven sông đã bị dòng nước lũ dữ dội "xóa sổ".

Khu vực đất trồng rau của gia đình ông Trương Công Lạc bị cát bồi lấp

Bờ sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác. Người dân địa phương cho biết, 50-60 m đất tính từ bờ sông trước đây bị lũ cuốn đi, có nhiều khu vực bị sạt lở gần 100 m, với chiều dài sạt lở kéo dài cả cây số.

Ông Trương Công Lạc (65 tuổi, thôn Hòa Hữu Tây) là một trong những người chịu thiệt hại nặng nề. 5 sào đất vợ chồng ông thuê để trồng hoa màu bị nước cuốn trôi sạch, ước thiệt hại 60 – 70 triệu đồng.

Ông Võ Đức Huệ thất thần khi chứng kiến công sức, tài sản của gia đình bị hà bá nuốt trọn

"Tôi trồng 2 sào mướp, 1 sào bầu, nửa sào bí đao cùng với diện tích đu đủ, chuối.., tất cả 5 sào đều đã bị trôi, hư hết. Lũ quá lớn, chảy như thác, chưa có cây lụt nào như cây lụt này, nước chảy như cắt" – ông Lạc buồn lòng.

Thiệt hại lớn nhất có lẽ là ông Lê Vinh (thôn Hòa Hữu Đông) - chủ Hợp tác xã Bồn Mùa Eco Farm. Ông thuê 4,1 ha đất của người dân để mở hợp tác xã, trồng tổng cộng 1.000 cây bưởi, 500 cây ổi, 200 cây xoài, 30.000 cây thơm nhưng tất cả đã bị xóa sổ.

Clip: Tài sản trôi sông, người dân méo mặt vì tay trắng

"Còn lại mười mấy cây xoài nằm đó mà chết, không còn gì trên đất hết. Đồng này chưa bao giờ lở, chỉ bồi, mà giờ lở gần 100 m, do nước đổ về quá lớn" - ông Vinh cho hay. Theo bảng kê khai gửi xã, thiệt hại tài sản của ông Vinh hơn 519 triệu đồng, chưa tính công sức bỏ ra.

Ông Võ Đức Huệ (thôn Hòa Hữu Đông) dù đã 70 tuổi, mang bệnh tim nhưng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho người con trai khuyết tật, liệt một chân do ảnh hưởng chất độc da cam. Nhìn đám thơm (dứa) đang ra trái, chuẩn bị thu hoạch, bị trôi sạch mà nước mắt cứ ứa ra.

Căn nhà bị đổ sập xuống sông, bà Mãng khóc cạn nước mắt

"Thơm chú trồng đến tháng Giêng này có thể thu gần 100 triệu, nhưng giờ không còn, hư, bỏ luôn rồi, ngập nước thối hết, đụng là rớt. Làm gần 2 năm, giờ tài sản trôi sông hết. Giờ nghĩ lại tiếc công quá, bỏ sức nhiều. Nhà nước ưu tiên miếng đất này để làm ăn, mà bây giờ bị trôi hết rồi" - ông nghẹn lời.

Mất nhà ở tuổi xế chiều, không còn nước mắt để khóc

Thương nhất là trường hợp của bà Phan Thị Mãng (71 tuổi; thôn Hòa Hữu Đông). Căn nhà của bà cùng với mảnh vườn nằm ven sông đã bị "hà bá nuốt trọn".

Bà Mãng sống một mình, không chồng con. Năm 1999, sau khi làm xong ngôi nhà thì bà được biết khu vực này thuộc diện di dời vì mất an toàn nhưng do không có đất đai nên bao năm nay bà vẫn sinh sống, canh tác ở đây.

Clip: Bà Phan Thị Mãng xót xa khi tuổi đã xế chiều nhưng tài sản bị nước lũ cuốn trôi lâm cảnh tay trắng

Cách ngôi nhà này khoảng 400 m, bà có căn nhà tạm để trú tránh khi mưa lũ nhưng giờ cũng đã xuống cấp, mục ruỗng. Hôm lũ lịch sử, bà Mãng được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Khi nghe tin nhà bị lũ cuốn trôi, bà chỉ biết câm lặng. Bà ngước nhìn dòng sông lạnh lùng, giọng thều thào nhưng đầy chua xót: "Nước mắt bữa nay đã khô rồi, khóc miết hết nước mắt rồi. Hồi xưa giờ nghĩ có tài sản được chừng này, thờ ông thờ bà tới hồi mình chết, nhưng giờ sạch trơn rồi, nghĩ cái cảnh già rồi giờ không biết sao đây. Giờ sạch tay rồi".

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn xã. Theo thống kê, toàn xã có đến 8.195 hộ bị ngập nhà từ 1 đến hơn 3 m; rất nhiều tài sản bị ngập, cuốn trôi, cơ sở hạ tầng, đường sá bị hư hại.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại toàn xã Hà Nha do lũ gây ra từ ngày 27-10 đến ngày 3-11 lên tới hơn 137,5 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND xã Hà Nha vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại đồng thời đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả, mua sắm trang thiết bị để phòng, chống, ứng phó thiên tai các năm tiếp theo.

Về trường hợp bà Phan Thị Mãng, ông Sang cho biết căn nhà bị cuốn trôi thuộc làng cũ đã được di dời từ lâu. Tuy nhiên, bà Mãng lâu nay vẫn về canh tác ở mảnh vườn này. Khi mưa lũ, chính quyền địa phương đã vận động di dời, sơ tán các trường hợp ở nơi thấp trũng đến nơi an toàn. Rất may mắn là trận mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vào ngày 10-11:

Cánh đồng thôn Hòa Hữu Đông, xã Hà Nha xơ xác, tiêu điều sau lũ lịch sử

Người phụ nữ xót xa khi vườn rau của gia đình bị lũ cuốn trôi

2 sào thơm của ông Võ Ngọc Huệ mất trắng

Bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Hà Nha bị sạt lở nghiêm trọng

Căn nhà của bà Phan Thị Mãng bị đổ sụp xuống sông

Bà Mãng nói rằng đã khóc khô hết nước mắt vì xót của