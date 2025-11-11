Nhiều người khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nhiều người khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia

Bài, ảnh, clip: TRẦN THƯỜNG

(NLĐO) - Trận lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 đã để lại hậu quả nặng nề tại các thôn ven sông Vu Gia, thuộc xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Hàng chục ha hoa màu, cây ăn trái bị cuốn trôi, đất đai sạt lở nghiêm trọng, thậm chí nhà cửa cũng bị "hà bá nuốt trọn", đẩy nhiều người vào cảnh trắng tay khi tuổi đã xế chiều.

Trắng tay sau lũ lịch sử

Ngày 10-11, tại cánh đồng hoa màu ven sông Vu Gia chảy qua địa phận các thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây, Phước Lâm (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), thay thế màu xanh của cây trái chuẩn bị vào vụ thu hoạch, giờ là hình ảnh của những gốc cây chết, bị cát bồi lấp.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 1.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 2.

Cánh đồng ven sông vốn dĩ màu mỡ, tốt tươi nay trở nên xơ xác sau trận lũ lịch sử

Thấy phóng viên có mặt, rất đông bà con đã đổ ra cánh đồng, không giấu được ánh mắt thất thần khi nhìn về thành quả lao động bị lũ cuốn trôi.

Theo ghi nhận, một phần lớn cánh đồng trồng cây ăn trái và hoa màu của người dân ven sông đã bị dòng nước lũ dữ dội "xóa sổ".

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 3.

Khu vực đất trồng rau của gia đình ông Trương Công Lạc bị cát bồi lấp

Bờ sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác. Người dân địa phương cho biết, 50-60 m đất tính từ bờ sông trước đây bị lũ cuốn đi, có nhiều khu vực bị sạt lở gần 100 m, với chiều dài sạt lở kéo dài cả cây số.

Ông Trương Công Lạc (65 tuổi, thôn Hòa Hữu Tây) là một trong những người chịu thiệt hại nặng nề. 5 sào đất vợ chồng ông thuê để trồng hoa màu bị nước cuốn trôi sạch, ước thiệt hại 60 – 70 triệu đồng.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 4.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 5.

Ông Võ Đức Huệ thất thần khi chứng kiến công sức, tài sản của gia đình bị hà bá nuốt trọn

"Tôi trồng 2 sào mướp, 1 sào bầu, nửa sào bí đao cùng với diện tích đu đủ, chuối.., tất cả 5 sào đều đã bị trôi, hư hết. Lũ quá lớn, chảy như thác, chưa có cây lụt nào như cây lụt này, nước chảy như cắt" – ông Lạc buồn lòng.

Thiệt hại lớn nhất có lẽ là ông Lê Vinh (thôn Hòa Hữu Đông) - chủ Hợp tác xã Bồn Mùa Eco Farm. Ông thuê 4,1 ha đất của người dân để mở hợp tác xã, trồng tổng cộng 1.000 cây bưởi, 500 cây ổi, 200 cây xoài, 30.000 cây thơm nhưng tất cả đã bị xóa sổ.

Clip: Tài sản trôi sông, người dân méo mặt vì tay trắng

"Còn lại mười mấy cây xoài nằm đó mà chết, không còn gì trên đất hết. Đồng này chưa bao giờ lở, chỉ bồi, mà giờ lở gần 100 m, do nước đổ về quá lớn" - ông Vinh cho hay. Theo bảng kê khai gửi xã, thiệt hại tài sản của ông Vinh hơn 519 triệu đồng, chưa tính công sức bỏ ra.

Ông Võ Đức Huệ (thôn Hòa Hữu Đông) dù đã 70 tuổi, mang bệnh tim nhưng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho người con trai khuyết tật, liệt một chân do ảnh hưởng chất độc da cam. Nhìn đám thơm (dứa) đang ra trái, chuẩn bị thu hoạch, bị trôi sạch mà nước mắt cứ ứa ra.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 6.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 7.

Căn nhà bị đổ sập xuống sông, bà Mãng khóc cạn nước mắt

"Thơm chú trồng đến tháng Giêng này có thể thu gần 100 triệu, nhưng giờ không còn, hư, bỏ luôn rồi, ngập nước thối hết, đụng là rớt. Làm gần 2 năm, giờ tài sản trôi sông hết. Giờ nghĩ lại tiếc công quá, bỏ sức nhiều. Nhà nước ưu tiên miếng đất này để làm ăn, mà bây giờ bị trôi hết rồi" - ông nghẹn lời.

Mất nhà ở tuổi xế chiều, không còn nước mắt để khóc

Thương nhất là trường hợp của bà Phan Thị Mãng (71 tuổi; thôn Hòa Hữu Đông). Căn nhà của bà cùng với mảnh vườn nằm ven sông đã bị "hà bá nuốt trọn".

Bà Mãng sống một mình, không chồng con. Năm 1999, sau khi làm xong ngôi nhà thì bà được biết khu vực này thuộc diện di dời vì mất an toàn nhưng do không có đất đai nên bao năm nay bà vẫn sinh sống, canh tác ở đây.

Clip: Bà Phan Thị Mãng xót xa khi tuổi đã xế chiều nhưng tài sản bị nước lũ cuốn trôi lâm cảnh tay trắng

Cách ngôi nhà này khoảng 400 m, bà có căn nhà tạm để trú tránh khi mưa lũ nhưng giờ cũng đã xuống cấp, mục ruỗng. Hôm lũ lịch sử, bà Mãng được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Khi nghe tin nhà bị lũ cuốn trôi, bà chỉ biết câm lặng. Bà ngước nhìn dòng sông lạnh lùng, giọng thều thào nhưng đầy chua xót: "Nước mắt bữa nay đã khô rồi, khóc miết hết nước mắt rồi. Hồi xưa giờ nghĩ có tài sản được chừng này, thờ ông thờ bà tới hồi mình chết, nhưng giờ sạch trơn rồi, nghĩ cái cảnh già rồi giờ không biết sao đây. Giờ sạch tay rồi".

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn xã. Theo thống kê, toàn xã có đến 8.195 hộ bị ngập nhà từ 1 đến hơn 3 m; rất nhiều tài sản bị ngập, cuốn trôi, cơ sở hạ tầng, đường sá bị hư hại.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại toàn xã Hà Nha do lũ gây ra từ ngày 27-10 đến ngày 3-11 lên tới hơn 137,5 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND xã Hà Nha vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại đồng thời đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả, mua sắm trang thiết bị để phòng, chống, ứng phó thiên tai các năm tiếp theo.

Về trường hợp bà Phan Thị Mãng, ông Sang cho biết căn nhà bị cuốn trôi thuộc làng cũ đã được di dời từ lâu. Tuy nhiên, bà Mãng lâu nay vẫn về canh tác ở mảnh vườn này. Khi mưa lũ, chính quyền địa phương đã vận động di dời, sơ tán các trường hợp ở nơi thấp trũng đến nơi an toàn. Rất may mắn là trận mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vào ngày 10-11:

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 9.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 10.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 11.

Cánh đồng thôn Hòa Hữu Đông, xã Hà Nha xơ xác, tiêu điều sau lũ lịch sử

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 12.

Người phụ nữ xót xa khi vườn rau của gia đình bị lũ cuốn trôi

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 13.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 14.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 15.

2 sào thơm của ông Võ Ngọc Huệ mất trắng

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 16.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 17.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 18.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 19.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 20.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 21.

Bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Hà Nha bị sạt lở nghiêm trọng

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 22.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 23.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 24.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 25.

Căn nhà của bà Phan Thị Mãng bị đổ sụp xuống sông

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 26.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 27.

Bà Mãng nói rằng đã khóc khô hết nước mắt vì xót của

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 28.

Tài sản bị "hà bá" nuốt chửng, người dân khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia - Ảnh 29.

Hàng chục mét bờ sông là nơi sản xuất của người dân xã Hà Nha bị xâm thực trầm trọng

Tin liên quan

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

(NLĐO) - Sự cố cháy nổ trụ điện vừa xảy ra vào chiều tối 10-11 tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng gây mất điện diện rộng.

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường sắp hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm chuẩn bị hầu toà.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam

(NLĐO) – Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng Trường CĐ Quảng Nam vượt qua nhiều thách thức, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

sạt lở nghiêm trọng người dân địa phương lũ cuốn trôi Đà Nẵng Hà Nha
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo