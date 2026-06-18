Nhiều người mang bệnh tình dục vì oral sex

Anh T. (27 tuổi, ngụ TPHCM) tìm đến Bệnh viện Da liễu TPHCM trong tình trạng đau họng kéo dài hơn 2 tuần, nuốt vướng và xuất hiện các mảng trắng bất thường ở vùng amidan. Trước đó, nam thanh niên cho rằng mình chỉ bị viêm họng thông thường nên tự mua thuốc điều trị nhưng không cải thiện.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận anh T. có đời sống tình dục khá phóng khoáng, thường xuyên quan hệ với nhiều bạn tình và có thói quen quan hệ tình dục bằng đường miệng (oral sex) mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ. Do nghĩ rằng hình thức quan hệ này ít nguy cơ lây nhiễm bệnh nên anh không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định anh T. mắc bệnh lậu ở vùng họng – một bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến nhưng thường bị bỏ sót do triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm họng thông thường.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM tư vấn cho bệnh nhân về các bệnh lây lan qua đường tình dục

ThS-BS Dương Lê Trung, Khoa Lâm sàng 3 Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho hay quan hệ tình dục bằng miệng được hiểu là việc sử dụng miệng để kích thích vùng sinh dục hoặc bộ phận sinh dục (bao gồm dương vật, âm đạo và hậu môn) của bạn tình. Oral sex thường thấy ở người trưởng thành.

Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ quan hệ qua đường âm đạo hoặc hậu môn mới có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong khi quan hệ bằng đường miệng không an toàn cũng có thể làm lây nhiễm các tác nhân như lậu, giang mai, Chlamydia hay virus HPV.

Hơn 85% người trong độ tuổi 18-44 cho biết đã quan hệ tình dục bằng miệng ít nhất một lần với bạn tình khác giới.

Một cuộc khảo sát riêng biệt được tiến hành trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy 41% thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-19 cho biết đã quan hệ tình dục bằng miệng với bạn tình khác giới.

Bất kỳ ai tiếp xúc với bạn tình bị nhiễm bệnh đều có thể bị lây các bệnh qua đường tình dục ở không chỉ ở miệng - họng mà còn ở bộ phận sinh dục hoặc trực tràng. Nguy cơ mắc hoặc lây bệnh cho người khác qua quan hệ tình dục đường miệng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm: từng loại bệnh cụ thể, hình thức và số lần quan hệ tình dục.

Nguy cơ lây nhiễm khi quan hệ tình dục bằng đường miệng có thể tăng lên nếu người tham gia có sức khỏe răng miệng kém (sâu răng, viêm nướu, chảy máu nướu), có vết loét ở miệng hoặc cơ quan sinh dục, hoặc tiếp xúc với dịch tiết sinh dục, tinh dịch của người nhiễm bệnh.