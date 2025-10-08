HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh tình dục bùng phát: Hiểm họa bị lãng quên quay trở lại

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục cổ điển tưởng chừng như đã được kiểm soát tốt như giang mai, lậu, chlamydia, HPV… lại bùng phát

Ngày 8-10, Bệnh viện Da liễu TP HCM cho biết những năm gần đây, số lượng người mắc các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục (STIs) đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Điều này một phần bắt nguồn từ sự phát triển các ứng dụng hẹn hò.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, sự gia tăng tỉ lệ mắc STIs hiện nay đến từ nhiều yếu tố. Một trong số đó là sự phổ biến, phát triển của các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Điều này khiến con người dễ dàng kết bạn, tìm hiểu lẫn nhau, từ đó dẫn đến sự gia tăng số lượng bạn tình.

Bùng phát nhiều bệnh tình dục tưởng chừng bị lãng quên - Ảnh 1.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP HCM

Việc quan hệ với nhiều người nhưng không đảm bảo an toàn, không nắm rõ lịch sử tình dục của đối phương có thể là con đường trực tiếp lây truyền các bệnh tình dục.

Bên cạnh đó, sự gia tăng tỉ lệ quan hệ đồng tính nam cũng như sử dụng ma túy đã làm thay đổi những thói quen, hành vi tình dục, kéo theo số trường hợp mắc STIs tăng mạnh.

Theo bác sĩ Thúy, ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS cũng làm suy giảm trầm trọng sức miễn dịch, từ đó gia tăng các yếu tố nhiễm trùng bao gồm STIs. Vài năm gần đây, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 cũng khiến nguồn lực y tế cho các phòng khám và các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục giảm sút. Ngoài ra, sự tiến bộ của y học hiện đại có thể dẫn đến sự xuất hiện của những mầm bệnh mới, trong đó có các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục.

Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục thường xuyên thay đổi theo thời gian. Hiện nay, các bệnh này phát triển theo 5 xu hướng chính.

Thứ nhất, thế giới chứng kiến sự bùng phát các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục cổ điển tưởng chừng như đã được kiểm soát tốt như giang mai, lậu, chlamydia, HPV…

Song song đó, các nhà dịch tễ học cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục không điển hình như viêm niệu đạo do mô cầu, bệnh hột xoài…

Thứ hai, mặc dù thế giới đã khống chế được số ca mắc mới HIV, tỉ lệ người bệnh thuộc nhóm này có các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục vẫn tiếp tục gia tăng.

Bùng phát nhiều bệnh tình dục tưởng chừng bị lãng quên - Ảnh 2.

Giang mai, một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục bùng phát

Thứ ba, hiện nay, một số mầm bệnh mới nổi có khả năng lây lan qua đường tình dục xuất hiện rất nhiều và thậm chí gây ra dịch. Những căn bệnh thuộc nhóm này có thể kể đến là đậu mùa khỉ, zika, lỵ trực tràng do Shigella, Ebola…

Thứ tư, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra quan hệ đồng tính nam là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

Cuối cùng, thế giới cũng đang ghi nhận tình trạng kháng thuốc ở vi khuẩn lậu. Điều này gây ra không ít khó khăn trong điều trị cũng như hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe của bệnh nhân.

"Tất cả xu hướng này tạo ra một thách thức lớn cho ngành y tế trong việc chủ động sớm tìm ra giải pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Từ đó, nâng cao hiệu quả điều trị cũng như kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục"- lãnh đạo Bệnh viện Da liễu TP HCM nhấn mạnh.

