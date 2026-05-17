Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi lộ diện vào chiều 17-5

Chiều 17-5, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng trước đó.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 16-5, giải độc đắc (dãy số 639537) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Hậu Giang là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hạnh Minh ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 009743) của vé số Long An đến chiều 17-5 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thu Ba ở xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 15-5, giải độc đắc (dãy số 314542) đến chiều 17-5 mới được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc tổng cộng 2 vé Trà Vinh là đại lý vé số Tùng Hiếu ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tùng Hiếu, Tùng Hiếu 2.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 17-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.