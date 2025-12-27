Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026

Q.An

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX vừa thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Á vận hội (Asian Games) 2026.

Đề xuất này nhằm giúp đội chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 (năm 2027) tổ chức tại Malaysia. Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX cũng thông qua chủ trương điều chỉnh quy định đăng ký cầu thủ trẻ (U9-U21) tại các giải bóng đá từ năm 2026, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026 - Ảnh 1.

Với nòng cốt là các cầu thủ U22 Việt Nam vừa đoạt HCV SEA Games 33 - đội U23 Việt Nam đã lên đường sang Qatar tập huấn ngày 26-12 (Ảnh: VFF)

Với chủ trương đưa đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games 2026, nhiều tuyển thủ U22 quốc gia vừa đoạt HCV SEA Games 33 - năm 2025 như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức... hết cơ hội tranh tài ở đấu trường Đại hội Thể thao châu Á năm sau. 

TIN LIÊN QUAN

Đình Bắc - chân sút 22 tuổi xứ Nghệ - góp công lớn giúp U22 quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025, gồm đăng quang U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tin liên quan

Công Phương bị khoá chặt, PVF vô địch U21 Quốc gia

Công Phương bị khoá chặt, PVF vô địch U21 Quốc gia

(NLĐO) - Chung kết U21 Quốc gia 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về PVF, khi đánh bại Thể Công Viettel 1-0 sau 90 phút.

Thắng đậm Malaysia, tuyển U17 Việt Nam vào VCK châu Á 2026

(NLĐO) - Chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia tối 30-11 giúp tuyển U17 Việt Nam giành tấm vé duy nhất của bảng C lọt vào vòng chung kết (VCK) Giải U17 châu Á 2026

Nguyễn Đình Bắc hết cơ hội thi đấu ở Asian Games 2026

(NLĐO) - Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX đã thảo luận và thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games 2026

Asian Games 2026 bóng đá Việt Nam U23 châu Á U22 Việt Nam tạo điều kiện U21 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo