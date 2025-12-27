Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026

Đề xuất này nhằm giúp đội chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 (năm 2027) tổ chức tại Malaysia. Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX cũng thông qua chủ trương điều chỉnh quy định đăng ký cầu thủ trẻ (U9-U21) tại các giải bóng đá từ năm 2026, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

Với nòng cốt là các cầu thủ U22 Việt Nam vừa đoạt HCV SEA Games 33 - đội U23 Việt Nam đã lên đường sang Qatar tập huấn ngày 26-12 (Ảnh: VFF)

Với chủ trương đưa đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games 2026, nhiều tuyển thủ U22 quốc gia vừa đoạt HCV SEA Games 33 - năm 2025 như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức... hết cơ hội tranh tài ở đấu trường Đại hội Thể thao châu Á năm sau.

Đình Bắc - chân sút 22 tuổi xứ Nghệ - góp công lớn giúp U22 quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025, gồm đăng quang U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.