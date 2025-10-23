Nhiều nơi mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Đồng Nai

Sáng 23-10, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai ban hành bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Cụ thể, từ 18 giờ đêm qua đến 5 giờ sáng nay (23-10), nhiều xã, phường ở Đồng Nai xuất hiện mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.
Ghi nhận tại khu vực Thanh An lượng mưa đến 168 mm, Long Bình 155 mm, Tân Tiến 130 mm, Minh Lập 127 mm, Bù Nho 107 mm, Bù Đốp 106 mm, Phước Tân 85 mm.
Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo, trong 3-6 giờ tới, một số địa phương ở Đồng Nai và lân cận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm.
Trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều địa phương. Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động bất lợi đến môi trường, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho những hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Bình luận (0)