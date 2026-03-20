Việt Nam - Thái Lan bắt tay làm phim kinh dị - hài

Benetone Films và Fearfolks (Thái Lan) vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác cùng ProductionQ (Việt Nam) để đồng phát triển, đầu tư và sản xuất dự án điện ảnh Roll & LOL - một tác phẩm kinh dị - hài lấy bối cảnh tại Bangkok, với sự tham gia của dàn diễn viên Việt Nam.

Dự án hiện đang trong giai đoạn phát triển. Nội dung chi tiết và danh tính dàn diễn viên vẫn được giữ kín. Đạo diễn của phim được xác nhận là Chongdol Sukulworaphat, người đứng sau thành công của tác phẩm Love Stuck.

Benetone Films, với hơn 20 năm hoạt động, là một trong những công ty sản xuất uy tín tại Thái Lan. Gần đây, hãng ghi dấu ấn với dự án hành động Dhurandar (2025), đạt doanh thu hơn 137 triệu USD toàn cầu, đồng thời hoàn tất sản xuất phim thriller "Perfect Girl", hợp tác cùng các nhà sản xuất của series John Wick.

Fearfolks là đơn vị phân phối tập trung vào dòng phim thể loại tại Thái Lan và Ấn Độ, từng tham gia phát hành nhiều tác phẩm kinh dị quốc tế như Good Boy, Shelby Oaks và thương hiệu Death Whisperer.

Về phía Việt Nam, ProductionQ là đơn vị sản xuất tiên phong trong dòng phim kinh dị khai thác chất liệu văn hóa bản địa, với các dự án như "Chuyện ma gần nhà" (2022), "Tết ở làng địa ngục", "Kẻ ăn hồn" (2023) và "Cám" (2024)... Trong đó, dự án "Tết ở làng địa ngục" và "Kẻ ăn hồn" từng là hiện tượng trong dòng phim kinh dị của năm 2023 tại Việt Nam.

Tầm nhìn chung cho điện ảnh khu vực

Đạo diễn "Love Stuck" kết hợp cùng ProductionQ: "Xuất khẩu" 100% dàn diễn viên Việt Nam ra quốc tế với dự án kinh dị - hài

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh dòng phim kinh dị tại Đông Nam Á tăng trưởng mạnh. Giai đoạn 2020-2025, phim kinh dị Thái Lan đạt tổng doanh thu hơn 580 tỉ VNĐ tại Việt Nam. Riêng năm 2024, thể loại này ghi nhận khoảng 263 tỉ VNĐ, với các tác phẩm nổi bật như "404 Run Run" và "Death Whisperer 2".

Ở chiều ngược lại, phim kinh dị Việt cũng đang có những bước tiến rõ rệt, với nhiều dự án đạt doanh thu từ 100–200 tỉ VNĐ, cho thấy tiềm năng phát triển của thể loại này trong khu vực.

Nhà sản xuất Hoàng Quân, CEO của ProductionQ chia sẻ: "Thái Lan từ lâu đã khẳng định vị thế dẫn dắt và sức ảnh hưởng sâu rộng trong dòng phim kinh dị châu Á, trong khi Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một trong những thị trường điện ảnh năng động bậc nhất khu vực. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi kết hợp thế mạnh sáng tạo từ cả hai nền công nghiệp để phát triển một dự án mang tầm vóc quốc tế, hướng đến mục tiêu chinh phục khán giả Đông Nam Á với sự góp mặt của 100% diễn viên Việt Nam".