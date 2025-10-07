Nhiều quốc lộ qua Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng

Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt trở nên trầm trọng sau các đợt mưa lớn gần đây. Từ "ổ gà" dần biến thành "ổ voi" sâu hoắm, thậm chí là những vũng nước lớn, gây hư hỏng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nỗi ám ảnh của người dân và tài xế

Tuyến Quốc lộ 51 dài khoảng 70 km qua Đồng Nai và TP HCM kết nối đến nhiều khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành. Đây là "điểm nóng" nhức nhối nhất, bởi dặm vá, sửa chữa xong ít bữa là mặt đường lại bong tróc, sụt lún, đầy "ổ gà, ổ voi". Với lưu lượng xe rất cao, khoảng 60.500 xe/ngày đêm, gấp 7-8 lần so với thiết kế, đồng thời mặt đường chưa được sửa chữa toàn diện kịp thời nên Quốc lộ 51 đang xuống cấp rất nhanh.

Quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai xuất hiện “ổ voi, ổ gà” là nỗi ám ảnh của giới tài xế và người dân

Qua ghi nhận thực tế tại những đoạn thuộc phường Phước Tân và xã Long Thành dễ dàng bắt gặp cảnh tượng các phương tiện chen chúc nhau, nhiều xe tải phải lạng lách né những vết lún sâu của mặt đường bê-tông nhựa. Đặc biệt, khu vực ngã tư Vũng Tàu, các khu Công nghiệp Long Bình, An Phước... thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ, ngay cả trong giờ thấp điểm.

Là tài xế container chuyên chạy tuyến Đồng Nai - Vũng Tàu (TP HCM), anh Nguyễn Tài than thở: "Đường sửa chữa dặm vá liên tục nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đó. Mỗi lần đi qua đây, tôi chỉ lo lắng nổ lốp, gãy nhíp. Từ Biên Hòa về Vũng Tàu chưa tới 100 km mà mất hơn 3 giờ, chủ yếu là do vừa đi vừa chuyển làn liên tục để né "ổ gà, ổ voi", mặt đường nhấp nhô và kẹt xe trên Quốc lộ 51".

Có nhà ở ngay mặt tiền Quốc lộ 51, bà Nguyễn Hòa (55 tuổi, phường Phước Tân) không giấu được nỗi khổ sở vì nhiều năm nay gia đình phải sống chung với bụi bặm và tiếng ồn kinh hoàng. "Mặt đường xuống cấp, những hôm trời nắng xe lớn đi qua bụi bay mù mịt, chúng tôi phải đóng cửa cả ngày. Trời mưa thì nước đọng thành vũng, xe chạy qua tạt nước thẳng vào nhà. Mọi người bảo tôi được sống ở nhà mặt tiền, nhưng đây là mặt tiền của "cửa tử" thì đúng hơn" - bà Hòa ngao ngán nói. Bà Hòa mong Nhà nước sớm sửa chữa toàn diện Quốc lộ 51, chứ cứ dặm vá như thời gian qua thì không bao giờ hết khổ.

Tương tự, Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hố Nai, xã Bình Minh và xã Trảng Bom cũng đang phải đối mặt áp lực lớn. Nhiều vị trí xuất hiện các vết rạn nứt chi chít, tạo thành những cái bẫy trên đường. Nhiều chỗ mặt đường xuất hiện hố sâu 20 cm, rộng gần 2 - 3 m khiến xe máy và ô tô con di chuyển rất vất vả, tiềm ẩn nguy cơ té ngã và va chạm giao thông khi tài xế buộc phải chuyển làn đột ngột để tránh.

Sớm sửa chữa toàn diện

Sau khi tiếp nhận 4 tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và 56 vào tháng 5-2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí nguồn vốn gần 1.400 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện. Trong đó, ước tính Quốc lộ 1 là 141 tỉ đồng, Quốc lộ 20 là 317 tỉ đồng, Quốc lộ 51 là 842 tỉ đồng và Quốc lộ 56 là 65 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc sửa chữa những tuyến quốc lộ, nhất là Quốc lộ 51, là nhu cầu rất cấp bách để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân chính của tình trạng xuống cấp các quốc lộ đi qua địa bàn là do lưu lượng xe quá lớn, nhất là xe container trên Quốc lộ 51 đã vượt quá thiết kế ban đầu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho hay sau khi địa phương tiếp nhận quản lý, qua rà soát, quốc lộ 1 và 20 vẫn cơ bản bảo đảm. Riêng Quốc lộ 51 mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều "ổ gà", hằn lún, ngập nước… thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, sở đã kiến nghị đơn vị phụ trách duy tu, bảo dưỡng có biện pháp xử lý kịp thời nhưng vượt quá khả năng sửa chữa của đơn vị này. Vì vậy, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh và tỉnh giao sở lập kế hoạch triển khai sửa chữa ngay trong năm nay. Hiện các phương án đang được sở nghiên cứu sớm triển khai để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong khi đó, năm 2025 và 2026, UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến bố trí gần 666 tỉ đồng để bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng quản lý. Trong đó, kinh phí dành cho quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ là hơn 15 tỉ đồng và kinh phí sửa chữa định kỳ hơn 650 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện sửa chữa định kỳ Quốc lộ 51 với hạng mục sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Trong năm 2026, thực hiện sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các đoạn tuyến của những quốc lộ 1, 20, 51, 56.

Giảm năng suất vận chuyển Anh Nguyễn Thành, một tài xế xe tải chạy đường dài, tâm sự mỗi khi lưu thông qua tuyến Quốc lộ 1 và 51 của Đồng Nai là sợ nhất. "Không chỉ tốn xăng, tốn thời gian mà hỏng hóc xe là điều chắc chắn. Thay lốp, thay nhíp, sửa hệ thống giảm xóc là chuyện như cơm bữa. Tính ra mỗi tháng chi phí sửa chữa do đường xấu cũng tốn thêm vài triệu đồng. Thậm chí, nhiều anh em còn bị tai nạn khi tránh "ổ gà" lúc đêm tối. Nỗi ám ảnh này không chỉ làm giảm năng suất vận chuyển mà còn đè nặng lên tâm lý người cầm lái" - anh Thành lắc đầu ngán ngẩm.



