Lao động

Nhiều sân chơi giúp người lao động rèn luyện thể chất

Thanh Nga

(NLĐO)- Các cấp Công đoàn Thành phố đã tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó

Ngày 28-5, hàng trăm đoàn viên, người lao động đến từ hơn 20 đơn vị đã tham gia "Hội thi Thể dục thể thao kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và chào mừng Tháng Công nhân năm 2026", do Công đoàn phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức.

Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 1.

Bà Lâm Phi Oanh – Chủ tịch Công đoàn phường Bình Trưng phát biểu khai mạc hội thi

Các vận động viên tham gia tranh tài sôi nổi ở các nội dung gồm: kéo co nam nữ phối hợp, cờ tướng và Pickleball. Với tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giao lưu học hỏi, các đội thi đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, hấp dẫn đông đảo khán giả.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung thi đấu.

Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 2.

Đông đảo người lao động đến tham gia thi đấu và cổ vũ

Phát biểu tại hội thi, bà Lâm Phi Oanh – Chủ tịch Công đoàn phường Bình Trưng nhấn mạnh việc tổ chức Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, tái tạo sức lao động và tạo động lực cho người lao động làm việc hăng say, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 3.
Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 4.
Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại hội thi

Cùng ngày, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài gòn đã khai mạc giải bóng đá truyền thống Saigontourist Group năm 2026 trong CNVC-LĐ tại Sân bóng đá Công an TPHCM

Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 6.

Ông Lê Trường An - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phát biểu khai mạc Giải bóng đá truyền thống

Giải quy tụ 20 đội bóng với hơn 500 cầu thủ và cổ động viên tham gia, trong đó có đội bóng khách mời của Tổng Công ty Bến Thành. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu. Dự kiến trận chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 30-5.

Nhiều sân chơi hấp dẫn giúp người lao động rèn luyện sức khỏe - Ảnh 7.

Giải bóng đá truyền thống Saigontourist Group quy tụ 20 đội bóng tham gia

Đây là giải đấu truyền thống nhằm góp phần giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, tạo cơ hội giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ, giúp gắn kết người lao động với đơn vị.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn"

(NLĐO) - Đông đảo công nhân Công ty TNHH Ba Lan xúc động khi được tham gia “Bữa cơm Công đoàn” ấm áp diễn ra trong Tháng Công nhân

