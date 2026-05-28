Thắp sáng niềm tin

Nhằm tiếp sức người lao động (NLĐ) vượt qua bệnh tật, mới đây, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn TP HCM và Công đoàn phường Vĩnh Hội (TP HCM) đã tổ chức đoàn đến thăm, trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Đồng hành lúc khó khăn

Tại các điểm đến, đoàn đã động viên, thăm hỏi, đồng thời gửi tặng mỗi trường hợp một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và phần quà, nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, giúp gia đình NLĐ giảm bớt gánh nặng. Nhận phần quà nghĩa tình từ đoàn công tác, chị Siêu Ngọc Tuyền, giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, rất cảm kích. Chị Tuyền đã trải qua hơn 1 năm với nhiều đợt điều trị bệnh u tuyến giáp đầy khó khăn. Giờ đây sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn đang phải uống thuốc điều trị.

Theo chị Tuyền, do chồng chị vừa mới kiếm được việc làm nên chưa ổn định kinh tế, trong khi 2 con còn nhỏ (đang học tiểu học, mầm non) nên cuộc sống còn nhiều lo toan. "Tôi rất cảm động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp lúc. Hơn năm qua, nhờ sự đồng hành của ban giám hiệu và Công đoàn trường, người thân và đồng nghiệp, tôi mới vượt qua được những ngày gian khó, tôi luôn ghi nhớ sự đồng hành, hỗ trợ ấy" - chị Tuyền bày tỏ.

Tại phường Bình Tây, bà Hồ Thụy Đình Khanh, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết trong Tháng Công nhân (CN) năm nay, bên cạnh các hoạt động phúc lợi như hỗ trợ khó khăn, trao tặng rau, củ quả sạch… cho NLĐ, Công đoàn phường còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo lâu dài cho gia đình đoàn viên, NLĐ.

Tiêu biểu như phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức tiêm vắc-xin cho con NLĐ giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tạo điều kiện cho trẻ phát triển an toàn, giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Qua đó, giúp cho đoàn viên, NLĐ yên tâm làm việc, giảm gánh nặng chăm sóc khi trẻ ốm đau.

Đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ phường Tân Tạo, TP HCM nhận vốn vay CEP trong ngày khai mạc Tháng Công nhân 2026. Ảnh: MAI CHI

Hay mô hình trao tặng 3 phương tiện đi lại (xe lăn) cho người thân đoàn viên, NLĐ là người khuyết tật, giúp họ có phương tiện di chuyển thuận tiện hơn, tăng khả năng tự phục vụ và hòa nhập sinh hoạt hằng ngày. Phần quà đặc biệt này rất ý nghĩa với gia đình anh Hà Hữu Tuấn, bảo vệ của Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật. Mẹ anh Tuấn bị tai biến dẫn đến bị liệt toàn thân, thời gian qua bà chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chưa sắm phương tiện hỗ trợ đi lại, vì vậy, mỗi lần đưa bà đi bệnh viện thăm khám, gia đình anh phải có 2 người theo cùng để giúp bà. "Khi có chiếc xe lăn này, chúng tôi sẽ đỡ vất vả, mẹ tôi cũng thoải mái hơn" - anh Tuấn nói.

Tăng phúc lợi thiết thực

Dịp Tháng CN năm nay, nhiều hoạt động chăm lo mang tính căn cơ, lâu dài cho đoàn viên, NLĐ cũng đã được Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết bên cạnh chăm lo đột xuất cho 50 trường hợp bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn, để nâng cao phúc lợi lâu dài cho đoàn viên, NLĐ, Công đoàn phường đã ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các đơn vị liên quan.

Việc ký kết này không chỉ duy trì cung ứng các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, có giá bình ổn; hỗ trợ đoàn viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi lâu dài về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Ngay trong ngày ký kết, Công đoàn phường và các đơn vị phối hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng", khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 300 lao động, trao vốn vay cho 14 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Ngoài ra, để đồng hành cùng NLĐ bị bệnh hiểm nghèo trong quá trình điều trị, Công đoàn phường còn triển khai mô hình 1+1. Theo đó, một Công đoàn cơ sở sẽ nhận chăm lo cho một đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn trong 12 tháng. "Hiện nay, Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã nhận hỗ trợ 5 đoàn viên với mức hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng" - ông Tuấn cho hay.

Mới đây, Công đoàn phường An Đông (TP HCM) đã tổ chức Ngày hội "An Đông vui khỏe - Kết nối yêu thương" với nhiều hoạt động chăm lo "dài hơi", thiết thực cho NLĐ. Như tư vấn vay vốn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; tổ chức các gian hàng "Phúc lợi đoàn viên" cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, giúp NLĐ tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đặc biệt, Công đoàn phường còn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, NLĐ.

Tham gia khám sức khỏe, anh Phạm Thành Liễn, CN Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, đánh giá cao chương trình này. Anh cho biết là CN trực tiếp sản xuất, cường độ làm việc cao, anh ý thức việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh sớm là rất cần thiết. Nhưng phần do chạy theo công việc, phần vì tài chính eo hẹp nên anh cũng như nhiều NLĐ khác chưa chủ động trong việc thăm khám.

"Việc tổ chức các chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ là hoạt động chăm lo thiết thực cho NLĐ mà còn thể hiện sự sâu sát, thấu hiểu của tổ chức Công đoàn đối với đời sống CN. Sự quan tâm đó khiến chúng tôi rất ấm lòng" - anh Liễn bày tỏ.

Tiếp vốn mưu sinh Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn (NĐ) xe ôm công nghệ Bình Tân (TP HCM), cho biết mỗi năm NĐ hỗ trợ kết nối cho hơn 120 đoàn viên vay vốn từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP... Tùy nhu cầu và thời hạn vay, đoàn viên được vay tối đa 30 triệu đồng/người đối với kỳ hạn vay 6 tháng và tối đa 50 triệu đồng/người với kỳ hạn vay 12 tháng. Nguồn vốn vay này giúp NLĐ giải quyết khó khăn trong cuộc sống, trang trải chi phí học hành cho con hay trang bị phương tiện làm việc lâu dài và tránh xa tín dụng đen. Ngoài ra, NĐ đang phối hợp với một số đơn vị, nhà tài trợ thực hiện chương trình hỗ trợ đoàn viên đổi xe xăng sang xe điện hay mua xe mới để mưu sinh. Mỗi đoàn viên được hỗ trợ vay vốn mua xe trả góp trong 12 tháng. Phần lãi vay sẽ do NĐ vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ.



