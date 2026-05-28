Lao động

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với “Bữa cơm Công đoàn”

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đông đảo công nhân Công ty TNHH Ba Lan xúc động khi được tham gia “Bữa cơm Công đoàn” ấm áp diễn ra trong Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, ngày 28-5, Công đoàn xã Bình Hưng, TPHCM phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ba Lan tổ chức chương trình “Cảm ơn Người lao động và bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên - lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 1.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi với sự tham gia của đông đảo đoàn viên - lao động

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Hưng - cho biết hoạt động nhằm tri ân những đóng góp của đoàn viên, CNVC-LĐ trong quá trình lao động, sản xuất; đồng thời tạo không gian giao lưu, sẻ chia giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Hường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Hưng phát biểu tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức ngay tại doanh nghiệp với sự chuẩn bị chu đáo, tươm tất. Ngoài suất ăn hàng ngày theo chế độ của công ty, Công đoàn xã Bình Hưng và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ba Lan đã phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nâng giá trị suất ăn thêm 65.000 đồng/suất.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 3.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 4.

Những phần quà ý nghĩa được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo xã Bình Hưng trao tận tay đoàn viên - lao động khó khăn

Những phần ăn nóng hổi được chuẩn bị với nhiều món dinh dưỡng như sườn non rim mặn, vịt quay, đậu que xào thịt bò, trứng chiên, canh, trái cây tráng miệng cùng các loại nước uống… Các khay thức ăn được bố trí đẹp mắt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo không khí vui tươi, gần gũi cho đoàn viên, người lao động sau giờ làm việc.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 5.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 6.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 7.

Đoàn viên - lao động dùng bữa trong không khí ấm áp, thân tình tại chương trình “Bữa cơm Công đoàn”

Trong không khí thân tình, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo xã Bình Hưng và đại diện doanh nghiệp đã cùng ngồi ăn cơm, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Nhiều công nhân bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia bữa cơm đặc biệt do tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 8.

Đại diện Công ty TNHH Ba Lan trao quà tri ân các cá nhân, tập thể có sáng kiến trong hoạt động sản xuất - kinh doanh

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng đã trao 7 phần quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Ba Lan cũng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 9.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo địa phương thăm hỏi đời sống, việc làm của đoàn viên - lao động tại chương trình

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, chương trình còn chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động. Tại chương trình, ban tổ chức đã phối hợp Công an TPHCM và Công an xã Bình Hưng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho công nhân, lao động đang làm việc tại công ty.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Công nhân ấm lòng với "Bữa cơm Công đoàn" - Ảnh 10.

Đoàn viên - lao động được cán bộ Công an TPHCM và Công an xã Bình Hưng phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy

Liên đoàn Lao Động Khánh Hòa có Chủ tịch mới

(NLĐO)- Ông Bùi Hoài Nam, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh này

