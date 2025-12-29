Cứu sống bé sơ sinh bị tắc tá tràng do dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Sáng 29-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa cứu sống một bé sơ sinh bị suy dinh dưỡng bào thai kèm tắc tá tràng.

Trước đó, ngày 15-12, chị Đ.T.M.T (37 tuổi, ngụ xã Cồn Tiên, Quảng Trị) mang thai 41 tuần, nhập Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh con. Trong thai kỳ, thai nhi được theo dõi trong tình trạng suy dinh dưỡng bào thai và nghi ngờ tắc tá tràng.

Sau 15 ngày điều trị, sức khoẻ bé sơ sinh đã ổn định, có thể xuất viện trong thời gian tới

Sau sinh, bé gái nặng 2,1 kg, tỉnh táo nhưng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, mất nước và rối loạn điện giải. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tắc tá tràng, nguy cơ sốc giảm thể tích, kèm suy dinh dưỡng bào thai.

Bệnh viện kích hoạt hội chẩn, các bác sĩ thống nhất điều trị tích cực bằng nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch, sử dụng kháng sinh và trì hoãn phẫu thuật cho đến khi trẻ ổn định.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. Trong hơn 1 giờ phẫu thuật, ê-kíp xác định nguyên nhân tắc tá tràng do tụy hình nhẫn, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỉ lệ khoảng 5-15/100.000 trẻ sống.

Dị tật này khiến mô tụy bao quanh tá tràng, gây hẹp và tắc lòng ruột. Các bác sĩ tiến hành mở tá tràng trên và dưới vị trí hẹp, kiểm tra lưu thông, sau đó nối tá tràng theo phương pháp Kimura.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được hồi sức tích cực và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt ở ngoại vi nhằm đảm bảo dinh dưỡng trong thời gian phục hồi đường tiêu hóa. Sau 8 ngày, trẻ ổn định, bắt đầu bú sữa mẹ, được chăm sóc Kangaroo, vết mổ khô, có phân và tiến triển tốt.

TS.BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là ca bệnh khó và nguy hiểm. Sau 15 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong thời gian tới.