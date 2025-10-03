HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Nhiều tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Hoàng Phương

Một tác động đáng chú ý khác liên quan đến thị thực và nhập cư.

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần từ đầu tháng này và trong bối cảnh cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ kiên quyết giữ lập trường về vấn đề ngân sách, nhiều người tin rằng tình trạng này có thể kéo dài.

Một kịch bản như thế đe dọa gây tác động dây chuyền đến kinh tế Mỹ. Chẳng hạn, theo AP, nhiều cơ quan liên bang đóng cửa và khoảng 750.000 nhân viên dự kiến bị cho nghỉ việc tạm thời. 

Tác động lần này có thể nghiêm trọng hơn những đợt đóng cửa trước đó do Tổng thống Donald Trump đang gấp rút cắt giảm mạnh các cơ quan chính phủ và đe dọa biến việc cho nghỉ tạm thời thành sa thải hàng loạt.

Trong bối cảnh đó, theo đài Al Jazeera, giới phân tích nhận định người tiêu dùng có thể bắt đầu chi tiêu ít hơn trong những tháng tới. Trong số này, những người tạm thời không đi làm hoặc mất việc có thể ngừng mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng giá trị lớn. Không dừng lại ở đó, nhiều hoạt động liên bang bị cắt giảm hoặc ngưng trệ, như cấp vốn vay hoặc giấy phép, từ đó làm chậm hoạt động kinh tế.

Nhiều tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa- Ảnh 1.

Việc chính phủ đóng cửa đe dọa gây tác động dây chuyền đến kinh tế Mỹ. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một cửa hàng bách hóa ở bang New Jersey. Ảnh: AP

Trước cảnh kinh tế Mỹ đang đối mặt với tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát dai dẳng và bất ổn tài chính gia tăng, việc đóng cửa chính phủ lúc này chỉ càng kéo theo nhiều hệ quả khác đối với kinh tế thế giới. Trang Euronews đã nêu ví dụ về tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp thương mại châu Âu. 

Chỉ cần hoạt động kinh tế Mỹ chậm lại một chút cũng sẽ khiến nhập khẩu giảm, làm nhu cầu với hàng hóa từ các công ty châu Âu giảm theo, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận của họ. Các nhà kinh tế ước tính nếu chính phủ Mỹ đóng cửa trong 2 tuần, GDP của Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm khoảng 4 tỉ euro. Con số này sẽ lên đến 16 tỉ euro nếu việc đóng cửa kéo dài 8 tuần.

Một tác động đáng chú ý khác liên quan đến thị thực và nhập cư. Tờ The Economic Times (Ấn Độ) lưu ý thời gian xử lý thị thực và hộ chiếu thường bị chậm lại trong những lần đóng cửa trước đây. Lần này, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài sẽ tiếp tục trong thời gian ngân sách bị tạm ngưng nhưng tùy tình hình thực tế. 

Dù vậy, đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước cũng thông báo việc liên lạc với công chúng, cập nhật trên mạng xã hội và thông báo sẽ bị tạm ngưng, trừ những cảnh báo khẩn cấp về an toàn hoặc an ninh. 

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu?

(NLĐO) - Trong 5 thập kỷ qua, đã có 21 lần chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa và lần đóng cửa dài nhất là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Chuyện ít người biết về người đứng sau "chính phủ đóng cửa” tại Mỹ 45 năm trước

(NLĐO) - Khái niệm “chính phủ đóng cửa” vốn không tồn tại trong lịch sử Mỹ suốt gần 200 năm cho đến khi quyết định pháp lý ra đời năm 1980 thay đổi tất cả.

Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?

(NLĐO) - Trong lịch sử đã có một số lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa hoặc thoát khỏi nguy cơ này vào "phút 89".

    Thông báo