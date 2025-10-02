Do gián đoạn ngân sách của Chính phủ Mỹ, Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP HCM tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam khuyến nghị công chúng cập nhật tình hình về các dịch vụ và tình trạng hoạt động trên trang web: travel.state.gov.

Một hoạt động được tổ chức tại Trung tâm Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép.

Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông tin: "Do gián đoạn ngân sách của Chính phủ Mỹ, tài khoản Facebook này sẽ không được cập nhật thường xuyên cho đến khi các hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ các thông tin khẩn cấp liên quan đến an toàn và an ninh".

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), sau khi quốc hội không chốt được vấn đề cấp ngân sách. Điều này từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng tác động của lần đóng cửa này đối với nhân viên liên bang được cho là có thể nghiêm trọng hơn.