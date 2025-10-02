HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?

Anh Thư

(NLĐO) - Trong lịch sử đã có một số lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa hoặc thoát khỏi nguy cơ này vào "phút 89".

Mối đe dọa đóng cửa chính phủ Mỹ là điều đã nhiều lần lặp lại trong lịch sử, khi hết lần này đến lần khác các nhà lập pháp trì hoãn thỏa hiệp cho đến sát hạn chót.

Theo hãng tin AP, đã có những lần thỏa thuận cuối cùng vẫn không đạt được và các cơ quan liên bang của Mỹ đã phải ngừng hoạt động một phần hoặc gần như toàn bộ, ngoại trừ những cơ quan thiết yếu.

Tháng 12-2018 đến tháng 1-2019

Đây là lần đóng cửa lâu nhất của chính phủ Mỹ trong thế kỷ này, xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây? - Ảnh 1.

Cửa ra vào Sở Thuế vụ liên bang (IRS) tại TP Seattle, bang Washington - Mỹ bị khóa và treo biển thông báo đóng cửa vào ngày 19-1-2019, khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần - Ảnh AP

Khi đó, ông Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp ngân sách xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã từ chối đàm phán trừ khi vị tổng thống Đảng Cộng hòa cho phép chính phủ mở cửa trở lại.

Ông Donald Trump đã nhượng bộ sau 35 ngày khi tình trạng chậm trễ ngày càng gia tăng tại các sân bay trên toàn quốc và hàng trăm ngàn nhân viên liên bang không được trả lương.

Tháng 1-2018

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong 3 ngày khi Đảng Dân chủ khăng khăng rằng bất kỳ biện pháp ngân sách nào cũng phải đi kèm với sự bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi được gọi là "Dreamers". Ông Donald Trump từ chối đàm phán cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Tình trạng đóng cửa kết thúc sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitch McConnell, khi đó là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, hứa sẽ bỏ phiếu về vấn đề này. Dù vậy, đảng Cộng hòa cho rằng chính đảng Dân chủ mới là bên "đầu hàng" sau cùng.

 Tháng 10-2013

Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị đóng cửa trong vòng 16 ngày khi phe cực hữu trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ yêu cầu phải thêm nội dung ngăn chặn việc thực hiện luật chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn của ông Obama (tên đầy đủ: Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, hay thường gọi là Obamacare) vào dự luật ngân sách.

Xung đột leo thang khi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng chặn việc phê chuẩn cần thiết để tăng số tiền mà Bộ Tài chính có thể vay để thanh toán các khoản nợ công của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một vụ vỡ nợ thảm khốc.

Ngược lại, vị tổng thống Đảng Dân chủ nhiều lần tuyên bố sẽ không trả "tiền chuộc" để quốc hội thông qua một dự luật thông thường.

Các cuộc đàm phán lưỡng đảng tại Thượng viện cuối cùng đã chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Đảng Cộng hòa không giành được bất kỳ nhượng bộ lớn nào về vấn đề chăm sóc sức khỏe. 

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tháng 12-1995 đến tháng 1-1996

Với quyết tâm cắt giảm ngân sách, đảng Cộng hòa do Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là ông Newt Gingrich dẫn đầu đã buộc chính phủ phải đóng cửa 3 tuần nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Bill Clinton ký vào một thỏa thuận ngân sách cân bằng.

Đảng Cộng hòa bị đổ lỗi và ông Clinton, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã tái đắc cử vào tháng 11 năm đó.

Những năm 1970 và 1980

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thuộc Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thuộc Đảng Cộng hòa, gần như năm nào cũng có những đợt đóng cửa chính phủ ngắn hạn. Đợt đóng cửa dài nhất là vào năm 1978, kéo dài 17 ngày.

Một loạt ý kiến pháp lý được đưa ra vào năm 1980 và 1981 đã khiến việc đóng cửa chính phủ trở nên có tác động mạnh mẽ hơn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là ông Benjamin Civiletti đã xác định rằng việc không thông qua các dự luật ngân sách mới sẽ buộc chính phủ phải đóng cửa toàn bộ hoặc một phần.

Các vụ "đóng cửa" trước đó không phải lúc nào cũng dẫn đến việc chính phủ thực sự ngừng hoạt động, mà thường chỉ đơn giản là thiếu hụt ngân sách, ít có tác động thực tế.

