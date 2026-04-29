Văn hóa - Văn nghệ

Sắc xuân rực rỡ qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Cuộc thi ảnh Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 nhận gần 2.000 tác phẩm từ 24 tỉnh, thành. Trong đó, 120 ảnh triển lãm và 22 tác phẩm xuất sắc được vinh danh.

Sáng 29-4, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi "Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026", thu hút đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng yêu nghệ thuật tham dự.

Cuộc thi được phát động từ ngày 23-1 đến 29-3, ghi nhận sự tham gia sôi nổi của giới nhiếp ảnh cả nước. Ban tổ chức tiếp nhận 1.941 tác phẩm của 196 tác giả đến từ 24 tỉnh, thành phố. Sau nhiều vòng chấm tuyển nghiêm túc, hội đồng giám khảo đã chọn ra 120 tác phẩm xuất sắc thuộc hai chủ đề "Xuân quê hương" và "Thiên nhiên" (chim, thú, hoa, cá, cây kiểng, côn trùng) để trưng bày triển lãm.

Sắc xuân rực rỡ qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (thứ 2 từ phải sang) cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham quan các tác phẩm tại lễ khai mạc triển lãm

Điểm mới của cuộc thi năm nay là thời gian phát động được điều chỉnh sớm hơn, diễn ra trước Tết Nguyên đán và kéo dài thời gian nhận ảnh đến hơn một tháng sau Tết. Theo ban tổ chức, sự thay đổi này giúp các nghệ sĩ có thêm thời gian sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân chân thực, giàu hơi thở cuộc sống hơn so với các mùa thi trước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết trước đây cuộc thi thường phát động vào cuối năm và kết thúc vào tháng 1, nên nhiều tác phẩm thực chất phản ánh không khí mùa xuân của năm trước.

"Năm nay chúng tôi quyết định đổi mới, phát động trước Tết một tháng và nhận tác phẩm sau Tết một tháng để các tác giả có thể ghi lại đúng hơi thở mùa xuân của năm nay. Bộ ảnh năm nay vì thế mang sức sống rất mới, phản ánh sinh động đời sống, quê hương đất nước trong giai đoạn phát triển mới" - ông nói.

Sắc xuân rực rỡ qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Ở mảng ảnh thiên nhiên, ông Đoàn Hoài Trung cho biết cuộc thi tiếp tục khuyến khích các tác giả ghi lại vẻ đẹp của chim, thú, cây cỏ nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ môi trường. "Chúng tôi yêu cầu các tác giả tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật hoang dã như phá tổ, bắt chim hay tác động đến hệ sinh thái" - ông nhấn mạnh.

Từ 120 tác phẩm triển lãm, ban giám khảo đã chọn ra 22 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Ở chủ đề "Xuân quê hương", giải nhất thuộc về tác phẩm "Nhà nhà đón Xuân" của tác giả Hoàng Bích Nhung (TPHCM). Hai giải nhì thuộc về "Cơn mưa xuân" của Nguyễn Thị Thúy Hằng (TPHCM) và "Mùa xuân của mẹ" của Vũ Thị Thúy Hà (Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, tác giả Hoàng Bích Nhung cho biết chị chụp được khoảnh khắc đoạt giải trong một lần tình cờ đi uống cà phê cùng bạn bè.

"Tôi nhìn sang bên kia bờ kênh và cảm thấy khung cảnh đó rất đặc biệt, như phản chiếu nhiều lớp đời sống khác nhau của thành phố. Tôi muốn kể một câu chuyện đẹp về đất nước qua những khoảnh khắc rất đời thường nhưng đầy ý nghĩa", chị bày tỏ.

Sắc xuân rực rỡ qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước - Ảnh 3.
Sắc xuân rực rỡ qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước - Ảnh 4.

Trao 2 giải nhất cho các tác giả đoạt giải ở hai chủ đề “Xuân quê hương” và “Thiên nhiên” tại lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Mùa Xuân Bính Ngọ 2026”

Ở chủ đề "Thiên nhiên", giải nhất thuộc về tác phẩm "Tình cha" của tác giả Bạch Thị Tố Anh (TPHCM). Theo đại diện hội đồng giám khảo, năm nay nhiều tác phẩm mang đậm tính khoảnh khắc, thay vì đi theo lối mòn quen thuộc. Đặc biệt, tác phẩm đoạt giải nhất chủ đề "Xuân quê hương" được đánh giá cao bởi góc nhìn độc đáo về TPHCM trong đêm pháo hoa, thể hiện tinh thần đoàn viên và niềm vui đón năm mới của người dân.

Triển lãm tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng trong những ngày tới, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tôn vinh vẻ đẹp đất nước qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

(NLĐO) - Hơn 300 tác phẩm ảnh được trưng bày tại TPHCM, tái hiện lịch sử hào hùng dân tộc và hành trình phát triển của thành phố sau 51 năm thống nhất.

Tác phẩm Sức sống mới đoạt giải nhất cuộc thi ảnh của báo Pháp Luật TPHCM

(NLĐO) - Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm "Sức sống mới" đoạt giải nhất cuộc thi ảnh "TP HCM - Sắc màu mới" lần 2 của báo Pháp Luật TPHCM.

114 bức ảnh về "Sức trẻ biển đảo Tổ quốc"

(NLĐO) - Triển lãm ảnh “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc” giới thiệu 114 tác phẩm, khắc họa sinh động đời sống, ý chí và tình yêu biển đảo của quân dân Việt Nam.

triển lãm ảnh xuân quê hương xuân Bính Ngọ
