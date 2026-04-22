Nhiều tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nhiều tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Minh Phong

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông báo về việc các tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo cơ quan này.

- Ảnh 1.

Giao diện Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh chụp màn hình).

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Các tài khoản, trang tin này thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó, nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng lấy từ Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (https://ubkttw.vn) nhưng chưa được cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị quản lý Trang tin.

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngành Kiểm tra Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định hiện nay chỉ quản lý và vận hành duy nhất Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ https://ubkttw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. 

"Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội"- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.


Tân Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là Bí thư Kon Tum

(NLĐO)- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; và bà Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

KHẨN: Sở GD-ĐT TPHCM phát cảnh báo lừa đảo mạo danh tuyển sinh đầu cấp

(NLĐO)- Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh.

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Thuế tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn.

giả mạo trang mạng xã hội Ủy ban Kiểm tra Trung ương trang thông tin điện tử mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo