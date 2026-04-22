Nhiều tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông báo về việc các tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo cơ quan này.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Các tài khoản, trang tin này thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó, nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng lấy từ Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (https://ubkttw.vn) nhưng chưa được cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị quản lý Trang tin.

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngành Kiểm tra Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định hiện nay chỉ quản lý và vận hành duy nhất Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ https://ubkttw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng.

"Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội"- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.





