Nhiều tài khoản VNeID chưa hiển thị số điện thoại chính chủ, người dùng lo lắng

Sau khi Thông tư 08/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15-4, số lượng người dân đến các cửa hàng của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone để xác thực SIM vẫn duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đến trực tiếp, nhiều người dùng cho biết đã hoàn tất xác thực từ trước thông qua CCCD gắn chip, nhận diện khuôn mặt và các hình thức điện tử khác do nhà mạng cung cấp. Không ít trường hợp đã nhận được thông báo xác nhận số điện thoại đăng ký chính chủ.

Tuy nhiên, một số người vẫn gặp vướng mắc khi kiểm tra trên ứng dụng VNeID. Cụ thể, khi truy cập mục "Ví giấy tờ" và chọn phần "Số điện thoại", thông tin vẫn chưa hiển thị.

"Đến nay mục này vẫn để trống, tôi không rõ nguyên nhân và cũng băn khoăn liệu có cần xác thực thêm trên VNeID hay không. Trước đó tôi đã hoàn tất sinh trắc học, chữ ký số, CCCD. Nếu không làm thêm, liệu SIM có bị khóa hay không?" - anh Thành Nam, nhân viên văn phòng tại TP HCM, lo lắng.

Người dùng chưa nhận được thông báo cập nhật số điện thoại trên VNeID

Theo quy định, kể từ khi thông tư có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày để gửi danh sách thuê bao đã đăng ký về cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an nhằm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, dữ liệu sẽ được đồng bộ lên VNeID.

Khi hoàn tất, người dùng có thể tra cứu toàn bộ số điện thoại đứng tên mình trên tất cả nhà mạng, đồng thời xác nhận số đang sử dụng hoặc loại bỏ các số không còn dùng. Quy trình này nhằm đảm bảo thuê bao chính chủ, hạn chế tình trạng SIM rác bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện một nhà mạng cho biết do số lượng thuê bao cần xử lý rất lớn, quá trình đồng bộ dữ liệu cần thêm thời gian. "Nếu chưa thấy thông tin hiển thị trên VNeID, người dùng nên chờ thêm vài ngày rồi kiểm tra lại để thực hiện xác nhận" - đại diện nhà mạng này khuyến nghị.

Theo tìm hiểu, ngoài VNeID, người dùng có thể tra cứu thông tin thuê bao bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414, hoặc kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng, hotline của nhà mạng.

Trong trường hợp phát hiện số điện thoại lạ không phải do mình đăng ký, người dùng cần nhanh chóng liên hệ nhà mạng để khóa hoặc hủy thuê bao, tránh rủi ro bị lợi dụng thông tin cá nhân.