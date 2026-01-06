Nhiều tiếng súng nổ gần dinh Tổng thống Venezuela

Theo đài RT, nhiều tiếng súng đã vang lên bên ngoài cung điện Miraflores - tức dinh tổng thống Venezuela - ở thủ đô Caracas hôm 5-1 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép xuất hiện bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Một người mang súng xuất hiện bên ngoài dinh tổng thống Venezuela - Ảnh: X/JBN

Bên cạnh đó, cũng có thông tin về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Một số kênh tin tức trên Telegram cho rằng tiếng súng có thể do sự xuất hiện của một máy bay không người lái (UAV) tại khu vực dinh tổng thống Venezuela.

Theo JBN, trong nhiều video lan truyền trên mạng, những vệt đạn lửa liên tục chiếu sáng bầu trời và cả UAV.

Các nhân chứng cho biết có tiếng súng dữ dội ở nhiều khu phố. Họ khẳng định đã nhìn thấy xe tăng di chuyển qua một số khu vực của thủ đô, dù những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Theo Times Now, các nguồn tin địa phương cho biết máy bay chiến đấu Su-35 đã cất cánh từ La Carlota cùng với các máy bay F-16 đang trong tình trạng báo động.

"Cuộc tấn công trên không đã bị đẩy lùi, tình hình đã được kiểm soát" - một người dân cho biết khi các đoàn xe bọc thép của quân đội vẫn đang vây quanh dinh tổng thống...

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc được đưa ra - theo Times Now.