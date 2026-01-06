HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhiều tiếng súng nổ gần dinh Tổng thống Venezuela

Anh Thư

(NLĐO) - Binh lính và xe bọc thép đã được nhìn thấy tại thủ đô Caracas - Venezuela, trong lúc UAV lạ có thể đã xuất hiện

Theo đài RT, nhiều tiếng súng đã vang lên bên ngoài cung điện Miraflores - tức dinh tổng thống Venezuela - ở thủ đô Caracas hôm 5-1 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép xuất hiện bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

"Tiếng súng nổ dữ dội" gần dinh tổng thống Venezuela - Ảnh 1.

Một người mang súng xuất hiện bên ngoài dinh tổng thống Venezuela - Ảnh: X/JBN

Bên cạnh đó, cũng có thông tin về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Một số kênh tin tức trên Telegram cho rằng tiếng súng có thể do sự xuất hiện của một máy bay không người lái (UAV) tại khu vực dinh tổng thống Venezuela.

Theo JBN, trong nhiều video lan truyền trên mạng, những vệt đạn lửa liên tục chiếu sáng bầu trời và cả UAV. 

Các nhân chứng cho biết có tiếng súng dữ dội ở nhiều khu phố. Họ khẳng định đã nhìn thấy xe tăng di chuyển qua một số khu vực của thủ đô, dù những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Theo Times Now, các nguồn tin địa phương cho biết máy bay chiến đấu Su-35 đã cất cánh từ La Carlota cùng với các máy bay F-16 đang trong tình trạng báo động.

"Cuộc tấn công trên không đã bị đẩy lùi, tình hình đã được kiểm soát" - một người dân cho biết khi các đoàn xe bọc thép của quân đội vẫn đang vây quanh dinh tổng thống...

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc được đưa ra - theo Times Now.

Tin liên quan

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói gì trong phiên tòa tại Mỹ?

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói gì trong phiên tòa tại Mỹ?

(NLĐO) - Ông Nicolás Maduro và vợ vừa hầu tòa ở Mỹ. Ông khẳng định vẫn là tổng thống của Venezuela, không nhận tội đối với 4 cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Điểm nóng xung đột ngày 6-1: Nhiều tàu chở dầu Venezuela âm thầm rời đất nước

(NLĐO) - Khoảng 10 tàu chở dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã rời vùng biển nước này trong những ngày gần đây song không công khai thông tin.

Thị trường phản ứng trước sự kiện Venezuela

Giới chuyên gia nhận định để Venezuela khôi phục sản lượng dầu mỏ sẽ cần "lượng vốn đầu tư và thời gian khổng lồ"

tiếng súng Venezuela Caracas
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo