Quốc tế

Phiên họp nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ tấn công Venezuela

Huệ Bình

(NLĐO) – Mỹ đối mặt sự phản đối quyết liệt trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5-1 do can thiệp quân sự tại Venezuela

Các quốc gia Brazil, Trung Quốc, Colombia, Cuba, Eritrea, Mexico, Nga, Nam Phi và Tây Ban Nha đã đồng loạt lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tiến hành các cuộc không kích gây thương vong tại Venezuela, đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và vợ (bà Cilia Flores) để đưa sang Mỹ xét xử.

Đại sứ Brazil tại Liên hợp quốc Sérgio França Danese phát biểu: "Việc ném bom vào lãnh thổ Venezuela và bắt giữ tổng thống của nước này đã vượt qua một lằn ranh không thể chấp nhận được. Những hành động này là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Venezuela và tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế".

Đại sứ Mỹ Mike Waltz cho rằng đây là một hành động "thực thi pháp luật chính đáng" nhằm thực hiện các bản cáo trạng hình sự đối với một nhà lãnh đạo "bất hợp pháp".

Mỹ đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt tại LHQ sau vụ bắt giữ ông Maduro - Ảnh 1.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về tình hình Venezuela. Ảnh: Liên hợp quốc

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo rằng việc bắt giữ ông Maduro có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở khu vực.

Ông António Guterres đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch này đối với luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên tham gia "đối thoại toàn diện và dân chủ".

Phiên họp nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ tấn công Venezuela (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Theo tờ The Guardian, cuộc họp về tình hình Venezuela tại New York diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Maduro phải ra tòa ở Manhattan với các cáo buộc về âm mưu "khủng bố ma túy", nhập khẩu cocaine và buôn bán vũ khí. Ông Maduro bác bỏ những cáo buộc này.

Mỹ đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt tại LHQ sau vụ bắt giữ ông Maduro - Ảnh 2.

Đại sứ Mỹ Mike Waltz. Ảnh: Liên hợp quốc

Cuộc họp khẩn nói trên được triệu tập theo yêu cầu của Colombia. Đại sứ Colombia, bà Leonor Zalabata Torres, đã đưa ra lời lên án chừng mực, rằng Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng. Bà nhấn mạnh: "Không có lý do gì để đơn phương sử dụng vũ lực cho một hành động xâm phạm".

Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phản ứng quyết liệt hơn khi yêu cầu Mỹ thả vợ chồng ông Maduro ngay lập tức. Đại sứ Nga Vasily Nebenzya mô tả hành động quân sự Mỹ là "sự quay trở lại thời kỳ vô pháp".

Đại diện Trung Quốc, ông Phó Thông, cáo buộc Mỹ đã "xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Venezuela", vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền. Ông khẳng định: "Không quốc gia nào có thể đóng vai trò như "cảnh sát thế giới".

Trung Quốc yêu cầu Mỹ "thay đổi đường lối, chấm dứt các hành vi bắt nạt và cưỡng ép", kêu gọi Washington quay lại con đường đàm phán chính trị.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Venezuela, ông Samuel Moncada, gọi đây là một vụ "bắt cóc tổng thống hợp hiến", cho rằng nước ông bị tấn công vì sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc khẳng định Mỹ "không gây chiến với nhân dân Venezuela" mà chỉ thực hiện nhiệm vụ tư pháp, tương tự tiền lệ bắt giữ cựu lãnh đạo Manuel Noriega của Panama năm 1989.

Quan chức Mỹ này nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump đã trao cho ông Maduro một cơ hội ngoại giao, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela đã không hợp tác.

Dù vậy, nhiều chuyên gia pháp lý vẫn nghi ngờ tính hợp pháp của chiến dịch do thiếu sự ủy quyền từ Hội đồng Bảo an hoặc sự đồng ý của phía Venezuela.

Hiện tại, Hội đồng Bảo an vẫn trong tình trạng "tê liệt" do sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước lớn.

