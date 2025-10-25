Thời tiết TP HCM hôm nay, 25-10: Có nơi mưa to đến rất to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (25-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hôm nay TP HCM tiếp tục mưa dông

Nhìn chung, thời tiết khu vực hôm nay có nhiệt độ thấp hơn so với những ngày trước, thời tiết buổi trưa giảm oi bức; khả năng có mưa dông trong ngày ở mức cao.

Người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối.

Bên cạnh đó, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn.

Thời tiết trên biển hôm nay

Vùng biển từ TP Huế đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.