Thời sự

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

Thùy Linh

(NLĐO) - Năm 2025, thiên tai có thể làm thiệt hại ít nhất khoảng 2% GDP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả.

Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Thiên tai gây thiệt hại GDP 2 % Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả khẩn cấp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 9-10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỉ đồng.

Trong đó, tính đến 6 giờ ngày 9-10, do hậu quả bão và thiên tai sau bão số 11, đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 221.000 nhà bị ngập, gần 17.000 nhà bị hư hỏng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại khá lớn về gia súc, gia cầm.

Về giao thông, có 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở hoặc ngập nước, nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt và gây ách tắc giao thông…

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó hết sức lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, việc khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định đời sống của nhân dân; đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho người dân; đảm bảo ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp từ nay tới cuối năm 2025, chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội XIV của Đảng.

Dự báo thiên tai phức tạp, cần phòng chống kịp thời

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (nếu thiên tai năm 2024 làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025 ước tính ít nhất khoảng 2%).

Dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này, để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết chi trả bảo hiểm; các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không thể để thiếu nơi chữa bệnh cho người bệnh và thiếu trường, lớp học cho các cháu.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả - Ảnh 3.

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả - Ảnh 4.

