Nhiều tồn tại trong công tác tiếp nhận và cung cấp máu

Ngày 12-12, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác hiến máu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ban tổ chức tặng hoa cho các diễn giả trình bày tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, BS.CKII Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, cho biết năm 2025, bệnh viện tiếp nhận trên 85.000 đơn vị máu từ các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL, đạt 50% chỉ tiêu. Trong đó, Cần Thơ đạt trên 33.640 đơn vị, Cà Mau trên 10.080 đơn vị, Vĩnh Long trên 13.300 đơn vị, Đồng Tháp 14.690 đơn vị, An Giang trên 8.330 đơn vị. Các đơn vị máu thu được đã phục vụ cung cấp 147.245 chế phẩm máu.

Năm 2026, dự kiến nhu cầu máu của bệnh viện là 144.000 - 156.000 đơn vị máu (khoảng 12.000 - 13.000 đơn vị/tháng). Do đó, để đảm bảo tiếp nhận máu đạt chỉ tiêu, các địa phương cần kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức tập huấn vận động hiến máu tình nguyện tại các xã, phường. Các tỉnh, thành phố phải đảm bảo vận động đủ tối thiểu 80% chỉ tiêu, chia đều các tháng và tuần trong tháng; tăng cường thu hút người dân hiến máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ…

Cũng theo bác sĩ Nghĩa, công tác vận động hiến máu tình nguyện ở các tỉnh, thành phố thời gian qua còn gặp một số khó khăn do số lượng tiếp nhận máu thấp; các điểm tiếp nhận nhỏ lẻ, tỉ lệ lấy đạt thấp (khoảng 60%); nhiều địa phương chậm, chưa kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; chưa có đầu mối vận động, tổ chức hiến máu.

Đặc biệt, đối với công tác tiếp nhận và cung cấp máu vẫn còn một số tồn tại như: bảo quản, phát máu một số nơi chưa đúng quy định; truyền máu nhiều hơn cần thiết; các trường hợp máu hiếm và việc dự trù ảo nguồn máu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện mô hình điểm hiến máu cố định từ Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM); chiến lược duy trì nguồn máu ổn định cho công tác cấp cứu và điều trị; hoạt động truyền máu Việt Nam và các chính sách liên quan đến truyền máu…

Dịp này, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và 11 cá nhân có thành tích tham gia hiến máu tình nguyện nhóm máu hiếm.