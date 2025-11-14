HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Vì sao ngành y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp hiến máu cứu người?

Tin, đồ hoạ: Hải Yến

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM cho biết từ đầu tháng 10-2025 đến nay, lượng máu tiếp nhận giảm mạnh, đe dọa nguồn dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với bác sĩ Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM, về tình hình tiếp nhận nguồn máu hiến trên địa bàn. 

* Phóng viên: Thưa bác sĩ, tình hình nguồn máu tiếp nhận thời gian qua tại TP HCM ra sao?

- Bác sĩ Trần Thị Thắm: Thời gian qua khá khó khăn, đặc biệt là vào khoảng tháng 7 - tháng 8. Sau tháng 9, tình hình cải thiện hơn đôi chút. Tuy nhiên, vẫn có nhiều lý do khiến nguồn máu dự trữ giảm. Trước hết, nhu cầu máu gia tăng, trong khi TP HCM không chỉ cung cấp nguồn máu tiếp nhận cho thành phố mà còn hỗ trợ các tỉnh lân cận.

Bác sĩ Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM, nói về tình hình tiếp nhận nguồn máu hiến trên địa bàn

Các tỉnh lân cận còn gặp nhiều khó khăn hơn TP HCM trong việc tiếp nhận nguồn máu. Do đó, TP HCM phải hỗ trợ, dẫn đến nhu cầu tăng cao, gây nên tình trạng thiếu hụt. Nếu chỉ cung cấp cho TP HCM thôi thì gần như không thiếu nguồn máu.

* Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM tiếp nhận khoảng bao nhiêu máu hiến mỗi tuần?

Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM tiếp nhận nguồn máu hiến dao động 4.600-5.000 đơn vị mỗi tuần. Tuy nhiên, đôi khi lượng máu tiếp nhận ít hơn vì lý do khách quan, như thời tiết mưa gió. Ví dụ, 200 người đăng ký hiến máu nhưng thực tế chỉ khoảng 100 người đến hiến.

Không chỉ trung tâm mà cả các điểm hiến máu khác như Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy... cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ngoài ra, một số phường - xã chưa ổn định hoạt động, còn vướng các công tác khác nên lịch hiến máu phải dời lại.

Trước đây, công tác hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ các quận - huyện đảm nhận. Hiện nay, ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện ở các phường, xã đã thành lập nhưng chưa ổn định, nhất là ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Người mới tham gia công tác này cũng chưa nắm bắt kịp, dẫn đến việc tổ chức hiến máu chưa trơn tru.

* Theo bác sĩ, giải pháp nào để tăng cường nguồn máu tiếp nhận trong thời gian tới?

Thực ra, so với cùng kỳ năm ngoái, nguồn máu tiếp nhận năm nay tại TP HCM không giảm. Chúng tôi vẫn cố gắng tiếp nhận để ngân hàng máu cung cấp cho các tỉnh, chỉ là bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như đã nêu... 

Một buổi hiến máu dù ít hay nhiều người hiến thì chúng tôi cũng phải thực hiện đủ 7 khâu theo quy trình. Tham gia hiến máu tối thiểu cần khoảng 100 người để lượng máu tiếp nhận tương đối, nếu ít hơn thì hiệu quả không cao. Do đó, mỗi lần tiếp nhận phải đủ số lượng để đảm bảo cung cấp máu cho các bệnh viện.

Chúng tôi đang tăng cường truyền thông để người dân hiểu rằng đây là giai đoạn cần nguồn máu và cần tích cực tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại 168 phường, xã, đặc khu của thành phố. 

Một điều cần lưu ý là nguồn máu hiến có hạn sử dụng khoảng 30–40 ngày nên không thể dự trữ nhiều (trong thời gian dài). Máu hiếm đông lạnh có thể dự trữ nhưng chi phí gấp gần 10 lần. 

Tin liên quan

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

(NLĐO) - Trong đêm các y, bác sĩ đã hiến máu khẩn cấp để cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

Báo Người Lao Động phát động, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người

(NLĐO) - Tất cả cá nhân đủ điều kiện sức khỏe có thể đăng ký tham gia hiến máu để lan tỏa yêu thương, sẻ chia sự sống "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

(NLĐO) - Sở Y tế TP Cần Thơ vận động người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Bệnh viện Chợ Rẫy hiến máu tình nguyện hiến máu thiếu máu sở y tế ban chỉ đạo Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM hiến máu ở đâu
